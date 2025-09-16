martes, septiembre 16, 2025
22.6 C
Nueve de Julio
Música

Nuevo encuentro del ciclo “Ensayos Abiertos”

La propuesta cultural impulsada por el municipio sigue recorriendo espacios de la ciudad. Este miércoles 24, la Banda Municipal se presentará en La Rioja y Robbio

Los sonidos del ensayo se trasladan nuevamente al corazón de la ciudad. El ciclo “Ensayos Abiertos”, impulsado por la Dirección de Cultura de Nueve de Julio, continúa recorriendo espacios locales con el objetivo de compartir el proceso musical con la comunidad.

En esta oportunidad, el encuentro tendrá lugar en La Rioja y Robbio, donde se presentará la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves. La cita es el miércoles 24 de septiembre a las 19:00 hs., con entrada libre y gratuita.

El ciclo busca romper con la formalidad del escenario tradicional, permitiendo que vecinos y vecinas puedan disfrutar de ensayos en vivo, conocer de cerca el trabajo de los músicos y anticipar el calendario anual de conciertos.

Para conocer más sobre esta iniciativa y otras actividades culturales, se puede seguir la cuenta oficial de Cultura en Instagram: @cultura_9dejulio.

