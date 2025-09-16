La Orquesta “Nueve de Julio” celebra su noveno aniversario con una propuesta artística innovadora

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Una orquesta en acción. Una niña pintando. Obras que respiran memoria. Una artista que se reencuentra con su público a través de los sonidos y los colores. Así comienza “Sinfonía de Alondra”, el espectáculo con el que la Orquesta “9 de Julio” celebra su noveno aniversario.

Este concierto no se mira desde una butaca, se recorre. Es una propuesta sensorial que invita a caminar, observar, escuchar y sentir. En esta edición especial, la música se entrelaza con el arte para rendir homenaje a Graciela Gómez Sala, la artista plástica local conocida como “Alondra”, a través de una puesta en escena que rompe con los esquemas tradicionales.

La dirección musical está a cargo de Cristian Luzza, quien junto a la orquesta propone un repertorio especialmente diseñado para acompañar este viaje emocional por la vida de la artista: desde su infancia y sus primeras pinceladas, hasta su presente creativo. Cada escena será una estación del recorrido, donde el público podrá detenerse, reflexionar y seguir avanzando tantas veces como lo desee.

“Sinfonía de Alondra” es el segundo concierto sensorial desarrollado por la orquesta, y busca transformar la forma de experimentar la música, incorporando también lo visual, lo emocional y lo participativo.

Las funciones serán el sábado 27 y domingo 28 de septiembre a las 20 hs., en el Salón Blanco Municipal.

La entrada es libre y gratuita.

Más información en @cultura_9dejulio.