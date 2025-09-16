Día nacional de la juventud: Conmemoración de la noche de los lápices

- Advertisement -

Hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la Juventud en Argentina. Esta fecha conmemora la “Noche de los Lápices”, un trágico evento ocurrido en 1976 durante la última dictadura cívico-militar, cuando un grupo de estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por reclamar el boleto estudiantil secundario. La fecha fue instituida en 2014 mediante la Ley 27.002 para reivindicar la militancia y el compromiso de aquellos jóvenes desaparecidos durante la dictadura. Entre los estudiantes secuestrados se encontraban Francisco López Muntaner, de 16 años, María Claudia Falcone, de 16 años, Claudio de Acha, de 18 años, Horacio Ángel Ungaro, de 17 años, Daniel Alberto Racero, de 18 años, y María Clara Ciocchini, de 18 años. Solo algunos de los estudiantes sobrevivieron, como Emilce Moler, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Gustavo Calotti.