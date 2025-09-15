Triunfos del Club Atlético 9 de Julio en la Asociación Juninense

- Advertisement -

En el marco del torneo femenino organizado por la Asociación Juninense de Básquetbol, el Club Atlético 9 de Julio fue protagonista de una jornada triunfal el pasado domingo 14 de septiembre, al imponerse en tres de los encuentros disputados ante el Club San Martín de Junín, en una fecha que no incluyó el partido de la categoría U11 debido a la ausencia del equipo visitante.

La jornada comenzó con el enfrentamiento de la categoría U13, donde las locales mostraron un sólido rendimiento colectivo, dominando los cuatro cuartos con un goleo parejo que les permitió construir una clara victoria por 59 a 39. Los parciales fueron 15-9, 15-10, 11-9 y 18-11. En la tabla de posiciones, Atlético se ubica en el cuarto lugar con 13 puntos, detrás de Argentino (Chivilcoy), Sportivo (Rojas) y Juventud (Pergamino).

En el segundo turno, la categoría U15 desplegó un juego arrollador desde el comienzo, imponiéndose con un categórico 25 a 2 en el primer cuarto, gracias a una férrea defensa y un ataque muy efectivo. El resto del encuentro mantuvo la superioridad local, finalizando con parciales de 10-2, 21-13 y 16-16, sellando el marcador en 72 a 36. La gran figura fue Angelina Puntieri, quien anotó 35 puntos. El equipo también contó con buenos aportes de F. Puntieri (12), F. Benito (6) e I. Baiz (6), entre otras. Atlético marcha cuarto en la tabla, pero con un partido menos, y se mantiene en la pelea junto a Los Indios (Junín), G.yE (Pergamino) y El Linqueño.

Por último, en U17, las chicas del “Millonario” completaron la jornada con una nueva victoria, esta vez por 57 a 44. San Martín arrancó mejor y se llevó el primer parcial 15 a 8, pero Atlético reaccionó a tiempo con un excelente segundo cuarto (20-6) que inclinó el juego a su favor. Los parciales restantes fueron 20-16 y 9-7. Otra vez se destacó Angelina Puntieri, quien sumó 69 puntos combinando los dos partidos disputados en la jornada (U15 y U17). Atlético se encuentra en la tercera posición de la tabla, con un partido pendiente que podría acercarlo aún más a la cima, hoy liderada por El Linqueño.

Los equipos formativos del Club Atlético 9 de Julio son dirigidos técnicamente por el profesor Gonzalo Ledesma, quien continúa fortaleciendo el crecimiento del básquet femenino en la ciudad.