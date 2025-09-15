lunes, septiembre 15, 2025
Música

Ensayo Abierto en Facundo Quiroga: una tarde de música y encuentro comunitario

El Taller de Canto Colectivo invita a compartir una jornada gratuita y abierta a todo público, con la participación especial de artistas locales

El próximo lunes 29 de septiembre a las 17:00 h, el Centro de Jubilados de Facundo Quiroga se convertirá en escenario de un Ensayo Abierto a la Comunidad, organizado por el Taller de Canto Colectivo. La propuesta busca celebrar el arte, el encuentro y la música como herramientas de unión y expresión.

Durante la jornada, se presentarán la reconocida Agrupación Huellas de mi Gente y el Grupo de Teatro Independiente, sumando su talento y compromiso con la cultura local.

🎶 La actividad es totalmente gratuita y abierta a todo público.
👨‍👩‍👧‍👦 Se invita a asistir en familia, con amigos y vecinos, para disfrutar juntos de esta experiencia artística única.

¡No te lo pierdas! Tu presencia hace que este encuentro sea aún más especial.
📍 Centro de Jubilados – Facundo Quiroga
📅 Lunes 29 de septiembre
🕔 17:00 h

