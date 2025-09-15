lunes, septiembre 15, 2025
Efemérides

Día del museólogo y museóloga: Preservando el patrimonio cultural

En este día, se busca reconocer y valorar la labor de los museólogos y museólogas, y promover la importancia de los museos como espacios de encuentro y aprendizaje para la sociedad.

Hoy, 15 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Museólogo y la Museóloga, una fecha que reconoce la importante labor que realizan estos profesionales en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural y natural. Los museólogos son expertos en la gestión y administración de museos, archivos y centros culturales, y trabajan para conservar y exhibir colecciones de arte, historia, ciencia y cultura. Su trabajo es fundamental para promover la educación, la investigación y la apreciación del patrimonio cultural.

 

