Día del museólogo y museóloga: Preservando el patrimonio cultural

Hoy, 15 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Museólogo y la Museóloga, una fecha que reconoce la importante labor que realizan estos profesionales en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural y natural. Los museólogos son expertos en la gestión y administración de museos, archivos y centros culturales, y trabajan para conservar y exhibir colecciones de arte, historia, ciencia y cultura. Su trabajo es fundamental para promover la educación, la investigación y la apreciación del patrimonio cultural.