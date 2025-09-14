lunes, septiembre 15, 2025
13.4 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 15, 2025
13.4 C
Nueve de Julio
Fútbol

Preocupación en un amistoso: un jugador de San Martín fue trasladado al hospital tras un fuerte golpe

El mediocampista Facundo Secreto chocó con un rival en una pelota dividida y, por prevención, fue derivado al Hospital Julio de Vedia para realizar estudios

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Durante el partido amistoso entre San Martín y La Niña, disputado en la cancha del Santo, se vivió un momento de preocupación en el primer tiempo. Una pelota dividida entre el defensor niñense Daniel Diguardo y el mediocampista local, Facundo Secreto, terminó con un fuerte choque. El jugador de San Martín llevó la peor parte, ya que en la caída golpeó su espalda y cabeza.

De inmediato, el cuerpo técnico y la dirigencia del club decidieron convocar al servicio de emergencias de Clysa, que trasladó al futbolista al Hospital Julio de Vedia para realizarle estudios de control.

Si bien Secreto permanecía consciente en todo momento y nunca perdió el conocimiento, acusaba fuertes dolores producto del impacto, por lo que se optó por una atención más exhaustiva.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5980

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR