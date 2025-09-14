Preocupación en un amistoso: un jugador de San Martín fue trasladado al hospital tras un fuerte golpe

Durante el partido amistoso entre San Martín y La Niña, disputado en la cancha del Santo, se vivió un momento de preocupación en el primer tiempo. Una pelota dividida entre el defensor niñense Daniel Diguardo y el mediocampista local, Facundo Secreto, terminó con un fuerte choque. El jugador de San Martín llevó la peor parte, ya que en la caída golpeó su espalda y cabeza.

De inmediato, el cuerpo técnico y la dirigencia del club decidieron convocar al servicio de emergencias de Clysa, que trasladó al futbolista al Hospital Julio de Vedia para realizarle estudios de control.

Si bien Secreto permanecía consciente en todo momento y nunca perdió el conocimiento, acusaba fuertes dolores producto del impacto, por lo que se optó por una atención más exhaustiva.