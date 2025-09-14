Los que quieren ser de primera vuelven con todo para jugar la quinta fecha

- Advertisement -

Después de dos fines de semana sin actividad, el fútbol de la Liga Nuevejuliense de Fútbol se reanuda este domingo 14 de septiembre, con la disputa de la quinta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026. La última jornada, jugada el 24 de agosto, dejó como saldo un cambio rotundo en la cima de la tabla, donde ahora hay tres líderes con puntaje ideal: 18 de Octubre, 12 de Octubre y Atlético y Social Dudignac, aunque este último ahora tiene fecha libre.

El equipo de El Provincial, 18 de Octubre, que dio el golpe al vencer como visitante a Dudignac por 2 a 0 en la cuarta fecha, buscará reafirmar su gran momento cuando reciba a Compañía General Buenos Aires, en un cruce que será arbitrado por Jonathan Crivelli.

Por su parte, Social y Deportivo 12 de Octubre, que también ganó en la última fecha ante Unión Dennehy, enfrentará a Defensores de la Boca, el único equipo que aún no ha sumado puntos en el torneo. El partido contará con el arbitraje de Ricardo Tripulillo. Y el Albiceleste será local, lo que lo moticará a buscar un triunfo en su cesped.

En otro encuentro destacado, Unión Dennehy será local frente a Defensores de Sarmiento, que viene de quedar libre y necesita sumar para no perder el tren. El árbitro será Guillermo Bonello.

En esta oportunidad, tendrá fecha libre el conjunto de Atlético y Social Dudignac, que deberá esperar los resultados de sus rivales directos para conocer su suerte en la tabla.

Quinta fecha

18 de Octubre vs. Compañía General Buenos Aires

Árbitro: Jonathan Crivelli

Defensores de la Boca vs. 12 de Octubre

Árbitro: Ricardo Tripulillo

Unión Dennehy vs. Defensores de Sarmiento

Árbitro: Guillermo Bonello

Libre: Atlético y Social Dudignac

Así quedaron las posiciones tras la 4ª fecha