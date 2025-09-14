domingo, septiembre 14, 2025
Torneo Ascenso

Los que quieren ser de primera vuelven con todo para jugar la quinta fecha

Tras la pausa obligada por las lluvias torrenciales y las elecciones, el Torneo de Ascenso 2025/2026 retoma su ritmo con cotejos por la cima, tales, 18 de Octubre y 12 de Octubre  lideran la tabla con Dudignac, libre y buscarán seguir sumando en una jornada que promete emociones

Después de dos fines de semana sin actividad, el fútbol de la Liga Nuevejuliense de Fútbol se reanuda este domingo 14 de septiembre, con la disputa de la quinta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026. La última jornada, jugada el 24 de agosto, dejó como saldo un cambio rotundo en la cima de la tabla, donde ahora hay tres líderes con puntaje ideal: 18 de Octubre, 12 de Octubre y Atlético y Social Dudignac, aunque este último ahora tiene fecha libre.

El equipo de El Provincial, 18 de Octubre, que dio el golpe al vencer como visitante a Dudignac por 2 a 0 en la cuarta fecha, buscará reafirmar su gran momento cuando reciba a Compañía General Buenos Aires, en un cruce que será arbitrado por Jonathan Crivelli.

Por su parte, Social y Deportivo 12 de Octubre, que también ganó en la última fecha ante Unión Dennehy, enfrentará a Defensores de la Boca, el único equipo que aún no ha sumado puntos en el torneo. El partido contará con el arbitraje de Ricardo Tripulillo. Y el Albiceleste será local, lo que lo moticará a buscar un triunfo en su cesped.

En otro encuentro destacado, Unión Dennehy será local frente a Defensores de Sarmiento, que viene de quedar libre y necesita sumar para no perder el tren. El árbitro será Guillermo Bonello.

En esta oportunidad, tendrá fecha libre el conjunto de Atlético y Social Dudignac, que deberá esperar los resultados de sus rivales directos para conocer su suerte en la tabla.

Quinta fecha 

  • 18 de Octubre vs. Compañía General Buenos Aires
    Árbitro: Jonathan Crivelli

  • Defensores de la Boca vs. 12 de Octubre
    Árbitro: Ricardo Tripulillo

  • Unión Dennehy vs. Defensores de Sarmiento
    Árbitro: Guillermo Bonello

  • Libre: Atlético y Social Dudignac

Así quedaron las posiciones tras la 4ª fecha

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
18 de Octubre9330051+4
12 de Octubre9330061+5
Atlético y Social Dudignac9430187+1
Compañía Gral. Buenos Aires4411256-1
Defensores de Sarmiento3310247-3
Unión Dennehy1401369-3
Defensores de la Boca0300325-3

