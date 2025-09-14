18 de Octubre manda en soledad: ganó y es el único líder

- Advertisement -

Luego del parate obligado por las lluvias y las elecciones, volvió el fútbol de la Liga Nuevejuliense con una quinta fecha vibrante del Torneo de Ascenso 2025/2026, donde 18 de Octubre se robó todas las miradas: venció 2 a 0 a Compañía General Buenos Aires en El Provincial y se transformó en el único puntero del certamen.

El conjunto de El Provincial que jugó en sus cesped impuso condiciones y construyó la victoria con goles de Claudio Jaime, que abrió la cuenta, y Jorge Sparano, que amplió la ventaja en el complemento. El descuento de Juan Filesia, para Compañía, puso dramatismo al cierre, pero no alcanzó para torcer la historia.

Con este resultado, 18 de Octubre suma puntaje ideal: 12 puntos en cuatro partidos.

Social y Deportivo 12 de Octubre dejó puntos en el camino

El que no pudo seguirle el ritmo al líder fue Social y Deportivo 12 de Octubre, que empató 1 a 1 como visitante frente a Defensores de la Boca, que sumó su primer punto en el torneo. Javier Navarro anotó para la visita, pero Tomás Lacanal puso el empate para los locales, en un partido intenso y parejo. Se jugó en el estadio del Club El Fortín.

Unión Dennehy goleó y se ilusiona

En el coqueto de Once Tigres, donde es su casa, Unión Dennehy consiguió su primera victoria del campeonato, y lo hizo a lo grande: 5 a 1 ante Defensores de Sarmiento. Los goles del equipo local fueron obra de Facundo Utello (2), Julián Sancholuz, Martín Bandera y Luciano Perrotta, en tanto que Joaquín Cristi descontó para los de Sarmiento. La goleada ilusiona a Dennehy, que venía sin triunfos.

Dudignac tuvo fecha libre

Atlético y Social Dudignac, uno de los líderes hasta la fecha pasada, quedó libre en esta jornada y ahora deberá esperar la próxima fecha para intentar recuperar terreno. A pesar de la inactividad, sigue prendido en la parte alta de la tabla.

Resultados de la 5ª fecha

18 de Octubre 2 (Claudio Jaime y Jorge Sparano) – Compañía General Buenos Aires 1 (Juan Filesia)

Árbitro: Jonathan Crivelli

Defensores de la Boca 1 (Tomás Lacanal) – 12 de Octubre 1 (Javier Navarro)

Árbitro: Ricardo Tripulillo

Unión Dennehy 5 (Facundo Utello x2, Julián Sancholuz, Martín Bandera, Luciano Perrotta) – Defensores de Sarmiento 1 (Joaquín Cristi)

Árbitro: Guillermo Bonello

Libre: Atlético y Social Dudignac

Posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1º 18 de Octubre 12 4 4 0 0 7 2 +5 2º 12 de Octubre 10 4 3 1 0 7 2 +5 3º Atlético y Social Dudignac 9 4 3 0 1 8 7 +1 4º Unión Dennehy 4 5 1 1 3 11 10 +1 5º Compañía Gral. B. Aires 4 5 1 1 3 6 9 -3 6º Defensores de Sarmiento 3 4 1 0 3 5 12 -7 7º Defensores de la Boca 1 4 0 1 3 3 6 -3

Lo que viene promete más:

Sexta fecha