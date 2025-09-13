Día del bibliotecario: Celebrando a los guardianes del conocimiento

- Advertisement -

Hoy, 13 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Bibliotecario, una fecha que conmemora la creación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires en 1810, impulsada por Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno. Esta biblioteca fue antecedente de la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno y tenía como objetivo fomentar la educación y el acceso al conocimiento. La fecha fue establecida en 1942 por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero y luego instituida a nivel nacional en 1954 mediante el Decreto N.° 17.650/54. Los bibliotecarios son profesionales encargados de organizar y clasificar materiales bibliográficos, orientar a los usuarios en la búsqueda de información y promover la lectura y el acceso al conocimiento.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza eventos y actividades para celebrar esta fecha, como el I Encuentro sobre Políticas de Información en Argentina: Desafío para el colectivo bibliotecario. Este encuentro tiene modalidad presencial y streaming, con participación libre y gratuita previa inscripción.