Máxima 89.9 cumple 36 años: la radio pionera de Nueve de Julio celebra con energía limpia, historia y compromiso

Este 9 de septiembre, la emisora Máxima 89.9, la primera FM de la ciudad de Nueve de Julio y parte del Grupo Cadena Nueve, cumple 36 años de vida. Fundada en 1989 como “Galena”, en homenaje a las primeras formas de escuchar radio —la histórica “radio a galena”—, hoy la emisora celebra no solo su trayectoria, sino su proyección como medio de comunicación moderno, sustentable y profundamente conectado con la comunidad.

De Galena a Máxima: una historia de evolución y resiliencia

La historia de Máxima comenzó en los pasillos del histórico edificio de LT33 AM 1560, la emisora madre, donde inicialmente la FM funcionó como una señal accesoria, tal como lo estipulan las normativas que consideran a las frecuencias moduladas como secundarias de las emisoras de amplitud modulada.

Aquella primera etapa vio nacer la señal 89.9 como “Galena”, en alusión a los orígenes de la radiofonía argentina, que se remontan al 27 de agosto de 1920. Poco tiempo después, los estudios se trasladaron al centro de la ciudad y, tras una importante inversión, la emisora fue rebautizada como Punto Nueve, alcanzando una proyección de más de 100 kilómetros.

Sin embargo, los vaivenes administrativos de distintos períodos la redujeron momentáneamente a una emisora de bajo alcance, bajo el nombre de “Cla Clauquen”. Hace años, con un nuevo impulso la emisora renació con un nuevo nombre y una renovada misión: Máxima 89.9. Desde entonces, volvió a cubrir más de 100 kilómetros, con tecnología de última generación y un fuerte compromiso con su audiencia regional, y ahora con el acompañamiento del Grupo Cadena Nueve, vuelve a llevarse a la region.

Pionera en energía solar: primera emisora con energía limpia en la provincia

Uno de los hitos más importantes que distingue a Máxima 89.9 en la actualidad es que se convirtió en la primera emisora de la provincia de Buenos Aires en emitir su señal con energía solar. Su planta transmisora, ubicada en Rene Favaloro y Monseñor Agustín Herrera, funciona completamente con energía limpia, posicionándola como una de las pocas radios en el país que han apostado de forma concreta por la sustentabilidad.

Este paso no solo representa una innovación tecnológica, sino un mensaje potente en términos de responsabilidad ambiental, coherente con su identidad: una radio de vanguardia, en sintonía con las necesidades del presente y del futuro, y contexte con los licenciatarios de LT## que siemre son pioneros en innovaciones en radio en la provincia.

Voz de la región: información, cultura y cercanía

Hoy, Máxima 89.9 es una de las emisoras del centro-oeste bonaerense. Miles de oyentes la sintonizan cada día tanto por FM como por Internet, a través del Diario Digital Cadena Nueve (www.cadenanueve.com), consolidando su papel como un verdadero servicio de comunicación pública.

Con una programación variada que incluye noticias, música, entrevistas, cultura y contenidos regionales, la emisora se ha convertido en una herramienta fundamental para unir comunidades, fortalecer identidades locales y dar voz a los vecinos de la región.

Además, su renovado logo se presenta dando fuerza a la denominación donde cada parte de la M se observa como dos 11 que se miran, símbolo de la fortaleza, y liderarzo.

El número 36: creatividad, equilibrio y culminación de un ciclo

Desde la numerología, el número 36 tiene un significado especial. Surge de la combinación del 3, símbolo de creatividad, comunicación y expresión artística, y el 6, que representa equilibrio, armonía y responsabilidad.

Además, su suma da como resultado el número 9 (3+6), asociado al cierre de ciclos, la plenitud y la transformación espiritual. Esta connotación resulta simbólicamente poderosa en el aniversario de una radio que ha atravesado distintas etapas, reinventándose con creatividad, vocación y compromiso social.

El número 36 también resuena con energías de generosidad, altruismo y servicio. Características que definen el espíritu de Máxima 89.9, una emisora que no solo comunica, sino que acompaña, educa y transforma a través del poder de la palabra.

Feliz cumpleaños, Máxima 89.9!

Celebrar 36 años no es solo contar el tiempo, sino honrar la historia, reconocer el presente y proyectar un futuro prometedor. Desde su primera emisión hasta hoy, Máxima ha sido mucho más que una frecuencia: ha sido una aliada diaria, una compañía constante y una voz imprescindible para toda la región.

Con energía limpia, tecnología moderna y el respaldo de una comunidad que la abraza, Máxima 89.9 reafirma su lugar como la radio pionera de Nueve de Julio, y como una de las más relevantes del interior bonaerense.

MÁXIMA… ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!