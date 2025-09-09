Es una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la movilidad eléctrica como una alternativa clave para reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un futuro más sostenible. Este día fue establecido con el objetivo de fomentar el uso de tecnologías limpias en el transporte y destacar los beneficios ambientales, económicos y sociales de los vehículos eléctricos. La celebración cobra cada vez más relevancia en un contexto global donde el cambio climático y la calidad del aire son temas prioritarios en la agenda pública. Gobiernos, empresas automotrices y ciudadanos están reconociendo el papel fundamental que juega la electrificación del transporte en la transición energética. Además, avances en infraestructura de carga, políticas de incentivos y desarrollo tecnológico han permitido una mayor adopción de estos vehículos en distintos países. A través de esta jornada, se busca también derribar mitos sobre su funcionamiento, autonomía y costos, y visibilizar las innovaciones que están transformando la forma en que nos movemos.
Día mundial del vehículo eléctrico: una fecha para impulsar la movilidad sostenible
El día mundial del vehículo eléctrico no solo promueve el uso de automóviles eléctricos, sino también de otros medios de transporte como bicicletas, motos y autobuses que funcionan con electricidad.
