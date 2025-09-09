Día mundial del vehículo eléctrico: una fecha para impulsar la movilidad sostenible

- Advertisement -

Es una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la movilidad eléctrica como una alternativa clave para reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un futuro más sostenible. Este día fue establecido con el objetivo de fomentar el uso de tecnologías limpias en el transporte y destacar los beneficios ambientales, económicos y sociales de los vehículos eléctricos. La celebración cobra cada vez más relevancia en un contexto global donde el cambio climático y la calidad del aire son temas prioritarios en la agenda pública. Gobiernos, empresas automotrices y ciudadanos están reconociendo el papel fundamental que juega la electrificación del transporte en la transición energética. Además, avances en infraestructura de carga, políticas de incentivos y desarrollo tecnológico han permitido una mayor adopción de estos vehículos en distintos países. A través de esta jornada, se busca también derribar mitos sobre su funcionamiento, autonomía y costos, y visibilizar las innovaciones que están transformando la forma en que nos movemos.