lunes, septiembre 8, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 8, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

El mundo celebra el día internacional de la alfabetización: un llamado a la educación como derecho fundamental

El día Internacional de la alfabetización es, en esencia, un recordatorio de que la educación es la base sobre la cual se construye una sociedad más justa, equitativa y preparada para enfrentar los desafíos del futuro

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Cada 8 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha proclamada por la UNESCO en 1967 con el propósito de recordar la importancia de la alfabetización como un derecho humano esencial y una herramienta clave para el desarrollo individual y colectivo. Esta jornada busca visibilizar los desafíos que aún persisten en materia de educación básica y movilizar esfuerzos para garantizar que todas las personas tengan acceso a las habilidades fundamentales de lectura y escritura. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las cifras continúan siendo preocupantes. Más de 770 millones de adultos en todo el mundo no saben leer ni escribir, y una parte significativa de esta población son mujeres. Además, millones de niños y jóvenes aún están fuera del sistema educativo o no reciben una educación de calidad que les permita desarrollar plenamente sus capacidades.

El día internacional de la alfabetización no solo sirve como una plataforma para denunciar estas desigualdades, sino también como una oportunidad para promover políticas educativas más inclusivas, celebrar logros alcanzados y fomentar iniciativas que impulsen el acceso equitativo al aprendizaje. Cada año, la UNESCO establece un tema central para orientar las actividades y reflexiones globales. En ediciones anteriores, se han abordado temas como la transformación de los espacios de aprendizaje o el papel de la alfabetización en la construcción de sociedades sostenibles y pacíficas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5973

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR