Fútbol

Ultimo partido de Messi en el país por eliminatorias ante Venezuela

El 10 reveló que ante la Vinotinto será su despedida de la Albiceleste como local, en un Monumental que prepara una fiesta para un encuentro especial.

Argentina’s forward and captain Lionel Messi celebrates after scoring his team’s second goal during the Group F football match between Argentina and Bosnia Hercegovina at the Maracana Stadium in Rio De Janeiro during the 2014 FIFA World Cup on June 15, 2014. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

Este jueves, la Selección Argentina se medirá ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en lo que será un encuentro especial: el último oficial de Lionel Messi en el país con la Albiceleste.

El partido está programado para las 20:30 en el estadio Monumental y se podrá ver por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por su compatriota Juan Lara.

Con el condimento de la despedida de Messi, se espera una emotiva ovación final para el mejor jugador de la historia. “Juega el jueves, cómo no va a jugar”, reconoció Lionel Scaloni sobre la presencia del capitán ante la Vinotinto.

En lo deportivo, el conjunto de Scaloni lidera las Eliminatorias con 10 puntos de ventaja sobre Ecuador —su escolta y próximo rival— y ya tiene asegurada la clasificación al Mundial.

De cara al partido, el entrenador mantiene dos incógnitas en el once inicial. En el mediocampo, Giovani Lo Celso o Nico Paz o incluso Franco Mastantuono podrían reemplazar a Alexis Mac Allister, que casi no entrenó con el grupo por un problema con su vuelo. En la delantera, las opciones son: Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por su parte, el elenco del argentino Fernando Batista sueña con lograr su primera clasificación al Mundial, aunque la tiene complicada: se ubica séptimo, en zona de repechaje, con 18 puntos, a cuatro de Colombia. Además, su perseguidor, Bolivia, suma 17 y buscará dar pelea en estas dos fechas.

Las posibles formaciones de la Selección argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Giovani Lo Celso o Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

