jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
Juegos BA

Presencia y logros nuevejulienses en General Arenales

La delegación de Nueve de Julio brilló en la etapa regional con destacadas actuaciones en disciplinas artísticas y culturales

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La delegación del distrito de Nueve de Julio participó recientemente en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, que tuvo lugar en la ciudad de General Arenales. Durante la jornada, representantes locales compitieron en diversas disciplinas como videominuto, fotografía, tango y malambo, en un encuentro que combinó talento, emoción y camaradería.

El evento no solo fue una oportunidad para mostrar habilidades artísticas, sino también para fortalecer vínculos entre los participantes y promover los valores del arte y la cultura en un marco de competencia saludable.

Resultados destacados de Nueve de Julio:

  • Tango Adultos Mayores: Patricia Díaz y Abel Mattos obtuvieron el 1° puesto, clasificando a la próxima etapa.

  • Malambo Juvenil: Morena Fiorini se quedó con el 3° puesto, mostrando gran destreza y pasión por la danza folklórica.

  • Fotografía Adultos Mayores: Graciela Miglierina logró el 3° puesto, con una obra que capturó la atención del jurado.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Cultura, acompaña y apoya a cada vecino que representa al distrito en esta importante competencia provincial, reafirmando el compromiso con el desarrollo cultural y artístico de la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5969

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR