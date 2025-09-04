Presencia y logros nuevejulienses en General Arenales

- Advertisement -

La delegación del distrito de Nueve de Julio participó recientemente en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, que tuvo lugar en la ciudad de General Arenales. Durante la jornada, representantes locales compitieron en diversas disciplinas como videominuto, fotografía, tango y malambo, en un encuentro que combinó talento, emoción y camaradería.

El evento no solo fue una oportunidad para mostrar habilidades artísticas, sino también para fortalecer vínculos entre los participantes y promover los valores del arte y la cultura en un marco de competencia saludable.

Resultados destacados de Nueve de Julio:

Tango Adultos Mayores: Patricia Díaz y Abel Mattos obtuvieron el 1° puesto , clasificando a la próxima etapa.

Malambo Juvenil: Morena Fiorini se quedó con el 3° puesto , mostrando gran destreza y pasión por la danza folklórica.

Fotografía Adultos Mayores: Graciela Miglierina logró el 3° puesto, con una obra que capturó la atención del jurado.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Cultura, acompaña y apoya a cada vecino que representa al distrito en esta importante competencia provincial, reafirmando el compromiso con el desarrollo cultural y artístico de la comunidad.