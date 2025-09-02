El mal tiempo influyó en las competencias de todas las categorías

- Advertisement -

El pasado sábado se disputó la 5ª fecha de la segunda rueda del Torneo de la Asociación de Básquetbol Chivilcoy, con el Club Atlético 9 de Julio viajando a dicha ciudad para enfrentarse a San Lorenzo, uno de los equipos más destacados del certamen, especialmente en las divisiones formativas U15 y U17.

En la categoría U15, el conjunto de 9 de Julio tuvo un inicio complicado, perdiendo el primer cuarto por un amplio 20 a 5, en un parcial claramente dominado por los locales. Sin embargo, tras el descanso, el equipo logró recomponerse y emparejar el desarrollo del partido, ganando incluso el segundo cuarto por 10 a 8. Los dos períodos restantes fueron muy parejos, aunque San Lorenzo logró mantener la ventaja y se impuso finalmente por 56 a 49.

Por su parte, en U17, San Lorenzo también se quedó con la victoria, esta vez por 68 a 47. El desarrollo tuvo similitudes con el partido anterior: el local sacó diferencia en el primer y tercer cuarto, mientras que Atlético logró imponerse en el segundo (12 a 10) e igualó el último (18 a 18).

A pesar de estas derrotas, la campaña del Club Atlético 9 de Julio sigue siendo destacada. Luego de 16 fechas y con distinta cantidad de partidos jugados entre equipos, en U15 lidera invicto San Lorenzo, seguido por Racing, y en el tercer lugar se ubican Atlético y Argentino. En U17, el podio lo integran San Lorenzo, Atlético y Saladillo.

En cuanto al básquetbol femenino, la fecha programada para el domingo fue suspendida debido a la lluvia y el riesgo que implicaban los traslados. En la Asociación Juninense, donde compiten equipos de Junín, Pergamino, Bragado, Chivilcoy, Rojas, Chacabuco, Salto, Lincoln y 9 de Julio, se desarrolla un torneo altamente competitivo, especialmente en la categoría U15.

Tras 12 jornadas y también con diferencias en la cantidad de encuentros disputados, los líderes por categoría son los siguientes:

U11 : 1° Atlético, 2° Sportivo (Rojas), 3° Argentino (Junín)

U13 : Atlético, El Linqueño y Gimnasia (Pergamino)

U15 : Atlético y Los Indios (Junín)

U17: 1° Gimnasia (Pergamino), 2° El Linqueño, 3° Atlético, Los Indios y Mariano Moreno (Bragado)

Estos resultados reflejan el gran nivel competitivo que mantiene el básquet de 9 de Julio tanto en el plano masculino como femenino, con proyecciones muy alentadoras de cara al cierre de temporada.