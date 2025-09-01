lunes, septiembre 1, 2025
Arte

El arte del bolígrafo cobra vida en la Terminal de Ómnibus

Durante septiembre, la artista María Teresa Stornini presenta “Todo bolígrafo”, una muestra que explora la versatilidad de esta herramienta cotidiana como medio artístico.

El Centro de Exposiciones de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio se convierte, durante todo el mes de septiembre, en escenario de una propuesta artística singular: la muestra “Todo bolígrafo”, de María Teresa Stornini, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio.

Formada en técnicas como mosaiquismo, granoulage y pintura decorativa, Stornini encontró en el bolígrafo un medio inesperado y fascinante para expresarse. Atraída por su nobleza, simplicidad y precisión, comenzó a experimentar con esta herramienta común, transformándola en vehículo de paisajes, retratos y composiciones cargadas de detalle y expresión.

La exposición reúne una selección de obras que son el resultado de su investigación con el bolígrafo sobre distintos soportes, demostrando la riqueza técnica y estética que puede alcanzarse con esta herramienta habitual en la vida cotidiana, pero poco explorada en el ámbito artístico.

Quienes deseen conocer más sobre la obra de Stornini o sobre las actividades culturales del municipio pueden visitar el Instagram oficial: @cultura_9dejulio

