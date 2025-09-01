El arte del bolígrafo cobra vida en la Terminal de Ómnibus

- Advertisement -

El Centro de Exposiciones de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio se convierte, durante todo el mes de septiembre, en escenario de una propuesta artística singular: la muestra “Todo bolígrafo”, de María Teresa Stornini, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio.

Formada en técnicas como mosaiquismo, granoulage y pintura decorativa, Stornini encontró en el bolígrafo un medio inesperado y fascinante para expresarse. Atraída por su nobleza, simplicidad y precisión, comenzó a experimentar con esta herramienta común, transformándola en vehículo de paisajes, retratos y composiciones cargadas de detalle y expresión.

La exposición reúne una selección de obras que son el resultado de su investigación con el bolígrafo sobre distintos soportes, demostrando la riqueza técnica y estética que puede alcanzarse con esta herramienta habitual en la vida cotidiana, pero poco explorada en el ámbito artístico.

Quienes deseen conocer más sobre la obra de Stornini o sobre las actividades culturales del municipio pueden visitar el Instagram oficial: @cultura_9dejulio