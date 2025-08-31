Se jugarán partidos decisivos con duelos directos entre protagonistas

- Advertisement -

Este domingo 31 de agosto está programada la 5ª fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. La competencia llega con tres equipos compartiendo la punta con 9 unidades: 12 de Octubre, 18 de Octubre y Atlético y Social Dudignac.

En el cronograma, uno de los líderes, 12 de Octubre, visitará a Defensores de la Boca en cancha de El Fortín. Por su parte, 18 de Octubre recibirá en El Provincial a Compañía General Buenos Aires. La fecha se completará con el cruce entre Dennehy y Defensores de Sarmiento, que se medirán en cancha de Once Tigres. Dudignac, el tercer puntero, tendrá jornada libre.

Programación – 5ª Fecha (domingo 31/08 – 15:30 hs)

18 de Octubre – Compañía Gral. Bs. As. | Árbitro: Jonatan Crivelli

Defensores de la Boca – 12 de Octubre | Árbitro: Ricardo Tripulillo

Dennehy – Defensores de Sarmiento | Árbitro: Guillermo Bonello

Libre: Atlético y Social Dudignac

Tabla de posiciones (jugadas 4 fechas)

1º 18 de Octubre – 9 pts (3 PJ)

2º 12 de Octubre – 9 pts (3 PJ)

3º Atlético y Social Dudignac – 9 pts (4 PJ)

4º Defensores de Sarmiento – 3 pts

5º Compañía Gral. Buenos Aires – 4 pts

6º Unión Dennehy – 1 pt

7º Defensores de la Boca – 0 pts