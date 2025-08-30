Fundamentalismo: La Amenaza Silenciosa que Deforma la Justicia y la Política

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Vivimos tiempos atravesados por una lógica fundamentalista que no se limita a lo religioso ni a lo ideológico en el sentido clásico, sino que se infiltra en los actos cotidianos, en los discursos públicos y, preocupantemente, en instituciones que deberían ser guardianas de la pluralidad, como el Poder Judicial. Esta tendencia hacia una forma cerrada, dogmática e intransigente de pensar y actuar afecta no solo la convivencia democrática, sino también el entramado mismo del Estado de derecho.

Es que crece el fundamentalismo como concepto moderno considerado como reacción de la sociedad moderna que empieza a guiarse por leyes humanas y deja de lado las divinas, afectando a los hábitos y al estilo de vida diaria. Y la tecnología ayuda en esa línea.

En concreto, el fundamentalismo cotidiano se manifiesta en pequeñas dosis: en la incapacidad para escuchar al otro, en la polarización exacerbada en redes sociales, en la constante necesidad de tener razón y deslegitimar cualquier diferencia.

No es casual que este tipo de actitudes se traslade también a las estructuras institucionales.

Cuando el Poder Judicial —que debería encarnar el principio de imparcialidad— comienza a operar desde una lógica binaria de buenos y malos, amigos y enemigos, pierde su capacidad de arbitrar con justicia.

Esto es más evidente aún cuando el sistema judicial se transforma en un actor político más, y no precisamente en el buen sentido del término. La “judicialización de la política” se convierte en una herramienta no para garantizar derechos o resolver conflictos, sino para disciplinar al adversario. Lo que antes eran diferencias se vuelven amenazas existenciales; lo que debería ser un debate se transforma en guerra.

Aquí entra la segunda parte de esta reflexión: la mirada de destrucción hacia el otro en la política.

No se trata solo de oponerse a un proyecto distinto; se trata de aniquilar simbólicamente (y a veces materialmente) al otro. El adversario se convierte en enemigo. Su voz es ilegítima por definición. En este clima, la política deja de ser un espacio de negociación y construcción común para convertirse en una lucha por la supervivencia.

Y esa lógica de exterminio simbólico (y a veces real) se retroalimenta con un Poder Judicial que, en lugar de mediar con equilibrio, actúa con sesgos, filtraciones, y decisiones que refuerzan el enfrentamiento. La justicia, en lugar de cerrar heridas, se convierte en un nuevo campo de batalla.

¿Hay salida? La hay, pero implica revisar las prácticas propias.

Implica revalorizar la conversación, el disenso, el pensamiento crítico y la empatía como herramientas políticas. También implica exigir que el Poder Judicial recupere su lugar institucional, no como un actor más del juego político, sino como garante de legalidad y justicia, incluso cuando eso incomode a los sectores de poder.

El fundamentalismo, en cualquiera de sus formas, es enemigo de la democracia. Y si no lo reconocemos en sus formas cotidianas, será demasiado tarde cuando ya esté enquistado en todas las esferas del poder.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007-