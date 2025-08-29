viernes, agosto 29, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
Juegos BA

Juegos Bonaerenses 2025: continúan las etapas locales y regionales

La Dirección de Deportes felicita a todos los participantes y continúa trabajando para garantizar la continuidad de las competencias

La dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio continúa con el desarrollo de los Juegos Bonaerenses 2025, avanzando en las etapas locales y regionales con importantes resultados.

ETAPA REGIONAL – CLASIFICADOS

Futsal femenino Sub 15 IJS

Vóley Sub 13 mixto IJS

Fútbol Sub 14 IJS

Carrera de los Juegos Bonaerenses: clasificado para la final provincial, Martín Pesciallo

ETAPA DISTRITAL DE ATLETISMO PCD:

En el campo de deportes de la EET N°2, los participantes realizaron pruebas de lanzamiento de bala, velocidad y salto en largo, destacándose la participación y el esfuerzo de todos los atletas.

ETAPA LOCAL:

Beach Vóley Sub 18: ganadores Luciano Benítez y Esteban Figueroa.

La Dirección de Deportes felicita a todos los participantes y continúa trabajando para garantizar la continuidad de las competencias, promoviendo la actividad física y la participación de los jóvenes en cada etapa de los Juegos Bonaerenses 2025.

