Muy buena actuación de Atlético en el femenino juninense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Prosigue el desarrollo de los torneos femeninos organizados por la Asociación Juninense de Básquetbol, una de las más tradicionales de la provincia de Buenos Aires y que ha conformado una de las competencias más sólidas y competitivas en la rama femenina. Participan equipos de varias ciudades de la región, incluyendo Junín, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Lincoln, Salto, Rojas, Bragado y Atlético 9 de Julio.

Este último club, que compite en todas las categorías formativas (U11, U13, U15 y U17), viene realizando una sobresaliente campaña: al disputarse la 14ª fecha del torneo, Atlético se ubica en el 3° lugar en U17, junto a Los Indios y Mariano Moreno; lidera en U15 junto a Los Indios; comparte la cima en U13 con El Linqueño; y encabeza en solitario la tabla en U11.

El pasado domingo, en la ciudad de Chacabuco, se disputaron los encuentros ante Porteño, que no cuenta con equipos en U11 ni U13. En la categoría U15, Atlético se impuso con autoridad por 45 a 23, mostrando una defensa férrea que el local nunca logró superar. El equipo nuevejuliense ganó todos los parciales del encuentro y se destacó nuevamente Angelina Puntieri, quien anotó 24 puntos.

En U17, el triunfo fue para Porteño por 44 a 32 en un partido muy equilibrado. El primer tiempo fue parejo (17-15 para el local), pero Porteño logró una diferencia decisiva en el tercer cuarto (22-5). A pesar de la reacción de Atlético en el último período (12-5), no le alcanzó para revertir el marcador.

La actuación de Atlético 9 de Julio reafirma su crecimiento y protagonismo en el básquet femenino regional, siendo uno de los clubes que sostiene una estructura completa de formación y competencia.