La Provincia giró más de $480 millones a los municipios para los Juegos Bonaerenses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el envío de más de $480 millones a los municipios para el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025, según se publicó este martes en el Boletín Oficial. Se trata de aportes no reintegrables destinados a cubrir los costos organizativos del certamen, en el que participan jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas de los 135 distritos bonaerenses.

La medida se da en el marco de la decisión del gobierno de Axel Kicillof de no participar, por segundo año consecutivo, en los Juegos Nacionales Evita Juveniles. En cambio, se busca fortalecer el certamen provincial que ya concluyó su etapa local y se encuentra desarrollando las fases regional e interregional.

Los fondos fueron distribuidos en tres categorías: dos corresponden a disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y una a actividades culturales. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de la organización, detalló que los montos varían según el distrito, de acuerdo a la cantidad de participantes y actividades.

Entre los municipios, además de Nueve de Julio con $3.040.000, están, Azul con $4.247.000; Bahía Blanca, $5.426.000; Bolívar, $3.533.000; Necochea, $3.040.000; Junín, $2.818.000; San Nicolás, $5.456.000; y Tres Arroyos, $2.786.000.

En tanto, los distritos del conurbano bonaerense, con mayor volumen de inscriptos, obtuvieron montos superiores. La Plata recibió $15.442.000; Quilmes, $13.479.000; y La Matanza, el distrito más poblado de la provincia, $22.574.000.

Los Juegos Bonaerenses, que este año celebran su 34ª edición, representan una política pública histórica impulsada por el Gobierno bonaerense a través de la Subsecretaría de Deportes en articulación con el Instituto Cultural. En 2025, el certamen volvió a romper récords, con más de 480 mil participantes y más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

La Final Provincial se disputará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre, y allí competirán las y los clasificados de cada etapa regional e interregional en representación de sus municipios.

