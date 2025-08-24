domingo, agosto 24, 2025
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Dudignac, único líder, enfrenta a 18 de Octubre en el duelo más esperado

0
Este domingo 24 de agosto se disputará la cuarta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026, organizado por la Liga Nuevejuliense de Fútbol. La jornada promete emociones fuertes y puede comenzar a definir candidatos al título, con tres partidos que se jugarán en diferentes localidades del distrito, ya que ninguno tendrá lugar en la ciudad cabecera.

El gran atractivo de la fecha estará en el Estadio Dr. Alberto Sampietro, donde el puntero Atlético y Social Dudignac —con puntaje ideal tras tres fechas— recibirá a 18 de Octubre, uno de los escoltas y también invicto, aunque ya quedó libre una fecha. Ambos equipos se enfrentan con la cima en juego.

Otro partido clave se jugará en la localidad de 12 de Octubre, donde el equipo local, también con 6 puntos en dos presentaciones, será anfitrión de Unión Dennehy. El conjunto dirigido por 12 de Octubre buscará seguir firme en la pelea por el liderazgo, mientras que Dennehy necesita sumar para salir del fondo.

Por su parte, en Patricios, Compañía General Buenos Aires intentará lograr su primera victoria en el certamen al recibir a Defensores de la Boca, otro equipo que aún no ha podido ganar en lo que va del campeonato.

Defensores de Sarmiento, que viene de un irregular inicio con una victoria y dos derrotas, tendrá fecha libre.

Programación completa – 4ª Fecha (domingo 24/08 – 15:30 hs):

  • 12 de Octubre vs. Unión Dennehy | Árbitro: Valentina Invernoz

  • Compañía Gral. Buenos Aires vs. Defensores de la Boca | Árbitro: Diego Romero

  • Atlético y Social Dudignac vs. 18 de Octubre | Árbitro: Walter Medrano

Tabla de posiciones:

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
Atlético y Social Dudignac9330085+3
18 de Octubre6220031+2
12 de Octubre6220040+4
Defensores de Sarmiento3310247-3
Unión Dennehy1301257-2
Compañía Gral. Buenos Aires1301246-2
Defensores de la Boca0200224-2

El torneo entra así en una etapa decisiva: Dudignac busca afirmarse en lo más alto, mientras sus inmediatos perseguidores intentan arrebatarle el liderazgo. Al mismo tiempo, la lucha por salir del fondo promete partidos intensos y sin margen de error.

