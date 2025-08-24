domingo, agosto 24, 2025
Torneo Ascenso

18 de Octubre dio el golpe en Dudignac y es nuevo líder tripartito

Con su victoria como visitante, el conjunto de El Provincial la cima del campeonato. También ganaron 12 de Octubre y Compañía General Buenos Aires, en una fecha que dejó cambios importantes en la tabla

0
Este domingo 24 de agosto se disputó la cuarta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026, organizado por la Liga Nuevejuliense de Fútbol. La jornada dejó emociones fuertes, sorpresas y una nueva cima en la tabla de posiciones, con 18 de Octubre como gran protagonista tras vencer al hasta entonces líder, Atlético y Social Dudignac, en su propio estadio.

En el encuentro más esperado de la jornada, 18 de Octubre superó por 2 a 0 a Dudignac con goles de Joaquín Borregón y Michael Martín, y lo desplazó de la punta del certamen. Con este triunfo, el conjunto visitante se afirma como uno de los principales candidatos al título, manteniendo el invicto y aprovechando su fecha libre ya cumplida.

En otro de los duelos destacados, 12 de Octubre venció por 2 a 1 a Unión Dennehy en condición de local. Los goles del conjunto ganador fueron anotados por Carlos Llitteras y Ciro González, este último de penal. Para la visita descontó Facundo Utello, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. Con este resultado, 12 de Octubre se mantiene firme en el lote de arriba.

En Patricios, Compañía General Buenos Aires logró su primer triunfo en el torneo al imponerse por 1 a 0 ante Defensores de la Boca, con gol de Emmanuel Saliwonczyck. El conjunto local necesitaba sumar de a tres para salir del fondo, y lo consiguió en un partido muy disputado.

Tuvo fecha libre Defensores de Sarmiento, que suma una victoria y dos caídas en lo que va del campeonato.

Resultados – 4ª Fecha (domingo 24/08)

  • Atlético y Social Dudignac 0 – 2 18 de Octubre
    Goles: Joaquín Borregón, Michael Martín
    Árbitro: Walter Medrano

  • 12 de Octubre 2 – 1 Unión Dennehy
    Goles: Carlos Llitteras, Ciro González (p) / Facundo Utello
    Árbitro: Valentina Invernoz

  • Compañía Gral. Buenos Aires 1 – 0 Defensores de la Boca
    Gol: Emmanuel Saliwonczyck
    Árbitro: Diego Romero

Tabla de posiciones (actualizada – jugadas 4 fechas)

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
18 de Octubre9330051+4
12 de Octubre9330061+5
Atlético y Social Dudignac9430187+1
Defensores de Sarmiento3310247-3
Compañía Gral. Buenos Aires4411256-1
Unión Dennehy1401369-3
Defensores de la Boca0300325-3

El torneo se recalienta

La lucha por el liderazgo se volvió aún más reñida con tres equipos igualados en lo más alto con 9 puntos. Tanto 18 de Octubre como 12 de Octubre tienen un partido menos que Dudignac, lo que los coloca en una posición privilegiada de cara a las próximas fechas. En la parte baja, Compañía General logró salir del fondo, mientras que Defensores de la Boca y Unión Dennehy siguen sin poder despegar.

La próxima fecha promete más emociones y puede comenzar a definir los verdaderos aspirantes al ascenso.

Quinta fecha

  • Club Atlético 18 de Octubre vs. Club Compañía General Buenos Aires de Patricios

  • Club Atlético y Deportivo Defensores de la Boca vs. Club Social y Deportivo 12 de Octubre

  • Club Unión Dennehy vs. Club Atlético Defensores de Sarmiento

  • Libre: Club Atlético y Social Dudignac

