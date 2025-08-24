18 de Octubre dio el golpe en Dudignac y es nuevo líder tripartito

- Advertisement -

Este domingo 24 de agosto se disputó la cuarta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026, organizado por la Liga Nuevejuliense de Fútbol. La jornada dejó emociones fuertes, sorpresas y una nueva cima en la tabla de posiciones, con 18 de Octubre como gran protagonista tras vencer al hasta entonces líder, Atlético y Social Dudignac, en su propio estadio.

En el encuentro más esperado de la jornada, 18 de Octubre superó por 2 a 0 a Dudignac con goles de Joaquín Borregón y Michael Martín, y lo desplazó de la punta del certamen. Con este triunfo, el conjunto visitante se afirma como uno de los principales candidatos al título, manteniendo el invicto y aprovechando su fecha libre ya cumplida.

En otro de los duelos destacados, 12 de Octubre venció por 2 a 1 a Unión Dennehy en condición de local. Los goles del conjunto ganador fueron anotados por Carlos Llitteras y Ciro González, este último de penal. Para la visita descontó Facundo Utello, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. Con este resultado, 12 de Octubre se mantiene firme en el lote de arriba.

En Patricios, Compañía General Buenos Aires logró su primer triunfo en el torneo al imponerse por 1 a 0 ante Defensores de la Boca, con gol de Emmanuel Saliwonczyck. El conjunto local necesitaba sumar de a tres para salir del fondo, y lo consiguió en un partido muy disputado.

Tuvo fecha libre Defensores de Sarmiento, que suma una victoria y dos caídas en lo que va del campeonato.

Resultados – 4ª Fecha (domingo 24/08)

Atlético y Social Dudignac 0 – 2 18 de Octubre

Goles: Joaquín Borregón, Michael Martín

Árbitro: Walter Medrano

12 de Octubre 2 – 1 Unión Dennehy

Goles: Carlos Llitteras, Ciro González (p) / Facundo Utello

Árbitro: Valentina Invernoz

Compañía Gral. Buenos Aires 1 – 0 Defensores de la Boca

Gol: Emmanuel Saliwonczyck

Árbitro: Diego Romero

Tabla de posiciones (actualizada – jugadas 4 fechas)

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1º 18 de Octubre 9 3 3 0 0 5 1 +4 2º 12 de Octubre 9 3 3 0 0 6 1 +5 3º Atlético y Social Dudignac 9 4 3 0 1 8 7 +1 4º Defensores de Sarmiento 3 3 1 0 2 4 7 -3 5º Compañía Gral. Buenos Aires 4 4 1 1 2 5 6 -1 6º Unión Dennehy 1 4 0 1 3 6 9 -3 7º Defensores de la Boca 0 3 0 0 3 2 5 -3

El torneo se recalienta

La lucha por el liderazgo se volvió aún más reñida con tres equipos igualados en lo más alto con 9 puntos. Tanto 18 de Octubre como 12 de Octubre tienen un partido menos que Dudignac, lo que los coloca en una posición privilegiada de cara a las próximas fechas. En la parte baja, Compañía General logró salir del fondo, mientras que Defensores de la Boca y Unión Dennehy siguen sin poder despegar.

La próxima fecha promete más emociones y puede comenzar a definir los verdaderos aspirantes al ascenso.

Quinta fecha