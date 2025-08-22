viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
Deportes

Fin de semana cargado de actividad deportiva en el Club Atlético 9 de Julio

El Club Atlético 9 de Julio se prepara para un intenso fin de semana con competencias en múltiples disciplinas y categorías, que tendrán lugar tanto en la ciudad como en distintas localidades de la región

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado 23, el gimnasio de la Av. Mitre recibirá a cuatro categorías de básquetbol del Club J. Urso (Saladillo) por el torneo de la Asociación de Chivilcoy. En la cancha de hockey, a partir de las 9 hs, se enfrentarán cuatro divisiones menores y la primera división del Club Huracán (C. Casares) en el torneo de la Asociación del Centro. En tanto, en el campo de golf, desde las 11 hs, se disputará el Torneo Clasificatorio local.

Además, la primera división de rugby visitará 25 de Mayo para medirse con Tacuara por el Torneo de UROBA, mientras que las divisiones inferiores de fútbol jugarán en Los Toldos frente al Club Alsina en el Torneo Interligas.

El domingo, las cuatro divisiones menores de básquetbol femenino competirán en Chacabuco ante el Club Porteño por el torneo de la Asociación Juninense. La primera división masculina de hockey visitará Lincoln para enfrentar al Saladillo Hockey Club, y el equipo de Newcom +50 disputará cuatro partidos en la Liga Provincial femenina en Las Flores.

El Club Atlético 9 de Julio invita a la comunidad a acompañar y disfrutar de este completo programa deportivo que promueve la competencia, la camaradería y la práctica de distintas disciplinas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5956

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR