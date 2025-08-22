Fin de semana cargado de actividad deportiva en el Club Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

Este sábado 23, el gimnasio de la Av. Mitre recibirá a cuatro categorías de básquetbol del Club J. Urso (Saladillo) por el torneo de la Asociación de Chivilcoy. En la cancha de hockey, a partir de las 9 hs, se enfrentarán cuatro divisiones menores y la primera división del Club Huracán (C. Casares) en el torneo de la Asociación del Centro. En tanto, en el campo de golf, desde las 11 hs, se disputará el Torneo Clasificatorio local.

Además, la primera división de rugby visitará 25 de Mayo para medirse con Tacuara por el Torneo de UROBA, mientras que las divisiones inferiores de fútbol jugarán en Los Toldos frente al Club Alsina en el Torneo Interligas.

El domingo, las cuatro divisiones menores de básquetbol femenino competirán en Chacabuco ante el Club Porteño por el torneo de la Asociación Juninense. La primera división masculina de hockey visitará Lincoln para enfrentar al Saladillo Hockey Club, y el equipo de Newcom +50 disputará cuatro partidos en la Liga Provincial femenina en Las Flores.

El Club Atlético 9 de Julio invita a la comunidad a acompañar y disfrutar de este completo programa deportivo que promueve la competencia, la camaradería y la práctica de distintas disciplinas.