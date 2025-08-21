Mar Clara Tinetti: ‘Las religiones son un camino al amor y las diferencias no deberían dividirnos sino enriquecernos”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La artista Mar Clara Tinetti, con raíces en Nueve de Julio y actualmente radicada en México, atraviesa un momento de expansión en su carrera artística. Además de su labor como actriz y docente de actuación en la reconocida escuela de Televisa, la intérprete presentó recientemente su nuevo tema musical Nostra Preghiera, una canción compuesta en inglés, español e italiano que busca transmitir un mensaje de conciencia, unidad y amor.

La obra, inspirada en la figura y las enseñanzas del Papa Francisco, surgió tras una experiencia personal de meditación. “Fue como abrirme a ser un canal de lo que él transmitía: la apertura, el cambio de paradigmas en la Iglesia y la visión de unión entre culturas y religiones”, explicó la cantante en diálogo con Candela Edwards para Cadena Nueve.

La presentación fue el 10 de agosto 2025 y curiosamente ese día era el 222 del calendario en curso, los 11 días de su deceso y la celebración de San Lorenzo, quien origen a un club de futbol del cual Jorge Bergoglio era hincha y socio.

En el videoclip, los símbolos de distintas religiones se unen en la imagen del planeta Tierra, reforzando la idea de convivencia espiritual. “Mi objetivo es mostrar que todas las religiones son un camino al amor, y que las diferencias no deberían dividirnos sino enriquecernos”, sostuvo.

Radicada hace nueve años en México, Mar Clara combina la música con la actuación, el doblaje y hasta incursiones en el stand-up. Con una carrera en ascenso, la joven artista asegura que su motor es escuchar la intuición: “El afuera siempre da muchos ‘no’, pero lo importante es darse el ‘sí’ a uno mismo”.

Su último lanzamiento ya está disponible en YouTube bajo el nombre Mar Clara Oficial y en redes sociales como @marclaratinetti.