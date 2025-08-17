Dudignac manda en soledad tras una vibrante victoria en El Fortín

La tercera fecha del Torneo Ascenso 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dejó resultados que modificaron la cima de la tabla.
Atlético y Social Dudignac dio el golpe de la jornada y quedó como único puntero al vencer por 3 a 2 a Defensores de la Boca, en un partido disputado en la sede de El Fortín.
Los goles para el equipo de Dudignac fueron convertidos por Federico Berthelot, Benjamín Ferrer y Benjamín Stesfoni, mientras que para el local anotaron Lautaro Bonello y Braian Salas, de penal. Con este resultado, Dudignac alcanza las 9 unidades, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones, y supera por tres puntos a 18 de Octubre, que tuvo jornada libre.
En otro de los encuentros, 12 de Octubre volvió a la competencia con un sólido triunfo por 3-0 ante Defensores de Sarmiento en la localidad de El Provincial. Los goles fueron obra de Leonel Stortini, Javier Navarro y Mariano Utelli. El equipo de 12 de Octubre suma ahora 6 puntos en dos partidos, con puntaje ideal, y se mete en la pelea directa por la cima.
El restante cruce de la fecha enfrentó a Unión Dennehy y Compañía General Buenos Aires en cancha de Once Tigres. Fue empate 2 a 2, con doblete de Julián Sancholuz para el local, mientras que Iván Mendoza y Brian Rivas, de penal, marcaron para los de Patricios. Ambos equipos sumaron su primer punto en el torneo.
Tabla de Posiciones – Torneo Ascenso 2025/2026 (tras la 3ª fecha)
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1º
|Atlético y Social Dudignac
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|5
|+3
|2º
|18 de Octubre
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|3º
|12 de Octubre
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|4º
|Defensores de Sarmiento
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|5º
|Unión Dennehy
|1
|3
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|6º
|Compañía Gral. Buenos Aires
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|7º
|Defensores de la Boca
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
Con estos resultados, el torneo entra en una etapa apasionante: Dudignac toma la delantera con paso firme, mientras 12 de Octubre y 18 de Octubre lo siguen de cerca. Por otro lado, varios equipos buscarán recuperarse en la próxima fecha para no perder el tren de la clasificación.