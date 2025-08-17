domingo, agosto 17, 2025
Torneo Ascenso

Dudignac manda en soledad tras una vibrante victoria en El Fortín

El conjunto rojiblanco venció 3-2 a Defensores de la Boca y aprovechó la fecha libre de 18 de Octubre para quedar como único líder al tiempo que 12 de Octubre también sumó de a tres y se perfila como candidato

La tercera fecha del Torneo Ascenso 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dejó resultados que modificaron la cima de la tabla.

Atlético y Social Dudignac dio el golpe de la jornada y quedó como único puntero al vencer por 3 a 2 a Defensores de la Boca, en un partido disputado en la sede de El Fortín.

Los goles para el equipo de Dudignac fueron convertidos por Federico Berthelot, Benjamín Ferrer y Benjamín Stesfoni, mientras que para el local anotaron Lautaro Bonello y Braian Salas, de penal. Con este resultado, Dudignac alcanza las 9 unidades, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones, y supera por tres puntos a 18 de Octubre, que tuvo jornada libre.

En otro de los encuentros, 12 de Octubre volvió a la competencia con un sólido triunfo por 3-0 ante Defensores de Sarmiento en la localidad de El Provincial. Los goles fueron obra de Leonel Stortini, Javier Navarro y Mariano Utelli. El equipo de 12 de Octubre suma ahora 6 puntos en dos partidos, con puntaje ideal, y se mete en la pelea directa por la cima.

El restante cruce de la fecha enfrentó a Unión Dennehy y Compañía General Buenos Aires en cancha de Once Tigres. Fue empate 2 a 2, con doblete de Julián Sancholuz para el local, mientras que Iván Mendoza y Brian Rivas, de penal, marcaron para los de Patricios. Ambos equipos sumaron su primer punto en el torneo.

Tabla de Posiciones – Torneo Ascenso 2025/2026 (tras la 3ª fecha)

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
Atlético y Social Dudignac9330085+3
18 de Octubre6220031+2
12 de Octubre6220040+4
Defensores de Sarmiento3310247-3
Unión Dennehy1301257-2
Compañía Gral. Buenos Aires1301246-2
Defensores de la Boca0200224-2

Con estos resultados, el torneo entra en una etapa apasionante: Dudignac toma la delantera con paso firme, mientras 12 de Octubre y 18 de Octubre lo siguen de cerca. Por otro lado, varios equipos buscarán recuperarse en la próxima fecha para no perder el tren de la clasificación.

