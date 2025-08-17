domingo, agosto 17, 2025
Torneo Ascenso

Dudignac defiende la punta de visitante ante un libre 18 de Octubre

Lo hace en El Fortín ante Defensores de la Boca en la tercera fecha mientras que 12 de Octubre buscará otra victoria ante Defensores de Sarmiento; y Unión Dennehy buscar tres puntos ante Compañía Gral. Buenos Aires

De acuerdo a la programación oficial de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, este domingo 17 de agosto se llevará a cabo la tercera fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026. Los partidos de la categoría Reserva comenzarán a las 13:30 hs, mientras que los encuentros de Primera B se jugarán desde las 15:30 hs.

Uno de los grandes protagonistas de la fecha será Atlético y Social Dudignac, uno de los líderes invictos del campeonato, que buscará seguir en lo más alto cuando visite a Defensores de la Boca en cancha de El Fortín.

Por su parte, el otro puntero, 18 de Octubre, tendrá jornada libre, lo que abre una oportunidad para que Dudignac quede como único líder si consigue sumar de a tres.

El equipo de 12 de Octubre, que ganó en su única presentación en la primera fecha, vuelve a la competencia tras quedar libre la jornada anterior. En esta ocasión, visitará a Defensores de Sarmiento en la localidad de El Provincial, en un duelo que puede marcar su consolidación entre los equipos de arriba.

La jornada se completará con el enfrentamiento entre Unión Dennehy y Compañía General Buenos Aires de Patricios, dos equipos que aún no han sumado puntos. Dennehy hará de local en cancha de Once Tigres, en busca de su primer triunfo del torneo.

Tercera Fecha 

  • Defensores de la Boca vs. Atlético y Social Dudignac (Cancha de El Fortín)

  •  Unión Dennehy vs. Compañía Gral. Bs. As. (Cancha de Once Tigres)

  • Defensores de Sarmiento vs. 12 de Octubre (en El Provincial)

  • Libre: 18 de Octubre

Tabla de Posiciones – Ascenso 2025/2026

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
18 de Octubre6220031+2
Atlético y Social Dudignac6220053+2
12 de Octubre3110010+1
Defensores de Sarmiento32101440
Unión Dennehy0200235-2
Compañía Gral. Buenos Aires0200224-2
Defensores de la Boca0100101-1

El Torneo de Ascenso entra en una fase clave, con equipos que buscan afianzarse en la cima y otros que necesitan comenzar a sumar para no perder terreno. La tercera fecha promete emociones y puede marcar un nuevo orden en la tabla.

