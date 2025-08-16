sábado, agosto 16, 2025
Efemérides

Celebración del día de San Roque: Un santo de compasión y caridad

En este día, se recuerda la vida y obra de San Roque, quien dedicó su vida a cuidar a los enfermos y proteger a los animales. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la compasión y la caridad.

Hoy, 16 de agosto, se celebra el Día de San Roque, un santo católico francés conocido por su dedicación a ayudar a los afectados por la peste negra en Europa. Es considerado el patrono de los enfermos, perros, mascotas y peregrinos. San Roque nació en Montpellier, Francia, alrededor de 1378. Después de quedar huérfano a los 20 años, decidió vender sus posesiones y repartir el dinero entre los pobres. Luego, se disfrazó de peregrino mendicante y se dirigió a Italia, donde ayudó a los enfermos de peste negra en varias ciudades.

Durante su tiempo en Piacenza, San Roque contrajo la peste y se retiró a un bosque para no contagiar a nadie. Un perro llamado Gelabo, que pertenecía a un caballero llamado Gotardo, le llevaba pan diariamente y le lamía las heridas, lo que ayudó a su recuperación.

 

