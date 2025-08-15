Cayó en Esteban Echeverría la jefa de una red narco que operaba en esta región bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Una mujer de 56 años, conocida como “La Negra”, fue detenida en las últimas horas en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, acusada de encabezar una compleja organización narco que operaba en múltiples localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. La investigación estuvo a cargo de la Justicia Federal de Pehuajó y el operativo fue concretado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

De nacionalidad peruana, la imputada lideraba, según las fuentes judiciales, una estructura integrada por al menos diez personas. Entre noviembre de 2022 y junio de este año, habría coordinado el abastecimiento y distribución de estupefacientes, que eran enviados desde Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires hacia distintas localidades de esta región boanerense, especialmente a Carlos Tejedor y 30 de Agosto.

“La Negra” se encargaba personalmente de organizar las maniobras con los proveedores, gestionar la logística desde la Capital Federal y supervisar la venta final a los consumidores, indicaron los investigadores.

A lo largo del proceso judicial se realizaron diez allanamientos, en los que se incautaron elementos de prueba esenciales y se detuvo a varios integrantes de la banda. Sin embargo, la principal sospechosa se mantenía prófuga, lo que llevó al juez federal Andrés Héctor Heim a ordenar tareas de inteligencia a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Tras semanas de vigilancia encubierta en diferentes días y horarios, la mujer fue localizada caminando en la vía pública y finalmente detenida en la intersección de Avenida del Sur y Edmundo Damici, en 9 de Abril.

En el operativo se secuestró su teléfono celular, que será peritado en las próximas horas. La detenida quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley de Estupefacientes y podría prestar declaración indagatoria en el transcurso de las próximas horas.