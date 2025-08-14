Esclarecen robo agravado en Roberts con múltiples allanamientos y secuestros

- Advertisement -

La Policía de Lincoln logró esclarecer un robo agravado ocurrido el pasado viernes en la localidad de Roberts, donde autores ignorados, tras violentar la puerta de una vivienda, sustrajeron varios elementos.

A partir de las tareas investigativas conjuntas del GTO Lincoln, se determinó que el ilícito había sido cometido por cinco hombres oriundos de Lincoln. Con intervención de la UFIYJ en turno, se obtuvieron órdenes de allanamiento que se llevaron a cabo junto con personal del GAD Lincoln, obteniendo resultados positivos: se secuestraron elementos denunciados como robados, un automóvil y cantidades de cocaína y marihuana.

En otro procedimiento, personal policial acudió a un llamado al 101 alertando sobre un hombre que portaba un arma de fuego y molestaba a vecinos. Si bien no fue encontrado en el lugar, una vecina indicó dónde se ocultaba el arma, la cual fue hallada bajo una piedra entre pastizales y secuestrada.

Asimismo, en el marco de otra investigación, el lunes la policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Saavedra y Hernández. Al llegar, los ocupantes intentaron huir por un patio trasero, pero fueron identificados tres hombres, dos de ellos menores de 16 y 17 años con antecedentes por ilícitos. Durante la fuga, uno de ellos arrojó un arma de fuego en un descampado, la cual fue posteriormente incautada.

Por último, en la misma jornada, personal policial respondió a un llamado de emergencia por un intento de robo en calle Alsina 460. Vecinos habían reducido a un hombre de 25 años que intentaba sustraer un automóvil estacionado en la vía pública sin medidas de seguridad. El individuo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia.