jueves, agosto 14, 2025
12.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día Nacional del cerealista

Se celebra el día Nacional del cerealista en conmemoración de la fecha de 1926 en la que partió la primera exportación de trigo de la Argentina

El Día Nacional del Cerealista se celebra el 14 de agosto en nuestro país. Esta fecha conmemora la labor de los trabajadores y empresarios que han sostenido la producción y comercialización de cereales en el país. La celebración incluye a productores, acopiadores, cooperativas, corredores, industriales aceiteros y molineros, y exportadores. La industria cerealista es fundamental para la economía argentina, y este día es una oportunidad para destacar su importancia y reconocer la labor de quienes la sostienen.

La fecha es un recordatorio de la contribución de la industria cerealista al desarrollo económico y social del país. Se busca promover la conciencia sobre la importancia de este sector en la sociedad argentina y reconocer el arduo trabajo de quienes forman parte de la cadena productiva y comercial de cereales.

