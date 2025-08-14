- Advertisement -

El Día Nacional del Cerealista se celebra el 14 de agosto en nuestro país. Esta fecha conmemora la labor de los trabajadores y empresarios que han sostenido la producción y comercialización de cereales en el país. La celebración incluye a productores, acopiadores, cooperativas, corredores, industriales aceiteros y molineros, y exportadores. La industria cerealista es fundamental para la economía argentina, y este día es una oportunidad para destacar su importancia y reconocer la labor de quienes la sostienen.

La fecha es un recordatorio de la contribución de la industria cerealista al desarrollo económico y social del país. Se busca promover la conciencia sobre la importancia de este sector en la sociedad argentina y reconocer el arduo trabajo de quienes forman parte de la cadena productiva y comercial de cereales.