Santa Clara de Asís: Una vida de devoción y servicio

Santa Clara de Asís es una santa italiana que nació el 16 de julio de 1194 y falleció el 11 de agosto de 1253. Su día se celebra el 11 de agosto en la Iglesia Católica. Clara fue seguidora de San Francisco de Asís y fundó la Orden de las Hermanas Pobres, conocidas como Clarisas. Es considerada patrona de la televisión y las telecomunicaciones debido a un milagro en el que fue transportada desde su habitación hasta la iglesia de San Francisco. Clara nació en Asís, Italia, en el seno de una familia noble. A los 18 años, escuchó la prédica de San Francisco y decidió dedicar su vida a Dios. Fundó la Orden de las Clarisas en el monasterio de San Damián y escribió la regla de vida para las hermanas, que fue confirmada por el papa Inocencio III en 1215.

Clara fue conocida por su devoción a la Eucaristía y su amor por la pobreza y la humildad. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo la multiplicación del pan para alimentar a las hermanas del monasterio. Su fiesta se celebra el 11 de agosto en toda la Iglesia Católica.