Efemérides

Santa Clara de Asís: Una vida de devoción y servicio

Santa Clara de Asís fue una religiosa y santa italiana del siglo X y XI. Es venerada por la iglesa católica y se conmemora el 11 de agosto, día de su muerte en 1253. Se destaca por ser la única mujer que redactó una regla de vida religiosa para mujeres.

Santa Clara de Asís es una santa italiana que nació el 16 de julio de 1194 y falleció el 11 de agosto de 1253. Su día se celebra el 11 de agosto en la Iglesia Católica. Clara fue seguidora de San Francisco de Asís y fundó la Orden de las Hermanas Pobres, conocidas como Clarisas. Es considerada patrona de la televisión y las telecomunicaciones debido a un milagro en el que fue transportada desde su habitación hasta la iglesia de San Francisco. Clara nació en Asís, Italia, en el seno de una familia noble. A los 18 años, escuchó la prédica de San Francisco y decidió dedicar su vida a Dios. Fundó la Orden de las Clarisas en el monasterio de San Damián y escribió la regla de vida para las hermanas, que fue confirmada por el papa Inocencio III en 1215.

Clara fue conocida por su devoción a la Eucaristía y su amor por la pobreza y la humildad. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo la multiplicación del pan para alimentar a las hermanas del monasterio. Su fiesta se celebra el 11 de agosto en toda la Iglesia Católica.

 

