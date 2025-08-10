Victorias ajustadas y partidazos en tres localidades que rompieron empates en el minuto final

- Advertisement -

Este domingo 10 de agosto se disputó la segunda fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con actividad en tres localidades del distrito. Como es habitual, la jornada comenzó a las 13.30 hs con los partidos de Reserva, y desde las 15.30 hs fue el turno de la Primera B, que volvió a mostrar paridad, emociones y goles.

En El Provincial, el local 18 de Octubre consiguió su segundo triunfo consecutivo, esta vez frente a Defensores de la Boca, que hizo su debut en el certamen. El gol del partido lo marcó Ignacio Láttaro, sellando el 1 a 0 para el conjunto local, que lidera la tabla junto a Dudignac.

En el Estadio Dr. Alberto Sampietro, Dudignac también se impuso en un partido muy disputado, superando por 3 a 2 a Unión Dennehy, que luchó hasta el final. Los goles del conjunto vencedor fueron convertidos por Juan Cruz Pinciroli, Ignacio Villarreal y Agustín Acuña, mientras que Julián Sancholuz, con un doblete, descontó para la visita, habiendo alcanzado un empate transitorio.

Por último, en Patricios, Compañía cayó en un emocionante encuentro frente a Defensores de Sarmiento por 3 a 2. Los tantos del local fueron de Francisco Gallo y Valentín Contreras, mientras que para el equipo vencedor anotaron Matías Esteban, Juan Ferraris y Joaquín Cristi.

En esta segunda fecha, el equipo de Social y Deportivo 12 de Octubre quedó libre, tras haber debutado con triunfo en la primera jornada.

Resultados – Primera B: 2ª Fecha

18 de Octubre 1 (Ignacio Láttaro) – Defensores de la Boca 0

Dudignac 3 (Pinciroli, Villarreal, Acuña) – Unión Dennehy 2 (Sancholuz x2)

Compañía 2 (Gallo, Contreras) – Defensores de Sarmiento 3 (Esteban, Ferraris, Cristi)

Libre: 12 de Octubre

Tabla de Posiciones – Ascenso 2025/2026

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1º 18 de Octubre 6 2 2 0 0 3 1 +2 2º Dudignac 6 2 2 0 0 5 3 +2 3º 12 de Octubre 3 1 1 0 0 1 0 +1 4º Defensores de Sarmiento 3 2 1 0 1 4 4 0 5º Unión Dennehy 0 2 0 0 2 3 5 -2 6º Compañía Gral. Buenos Aires 0 2 0 0 2 2 4 -2 7º Defensores de la Boca 0 1 0 0 1 0 1 -1 Lo que viene: Tercera Fecha