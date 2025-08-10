Victorias ajustadas y partidazos en tres localidades que rompieron empates en el minuto final

Este domingo 10 de agosto se disputó la segunda fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con actividad en tres localidades del distrito. Como es habitual, la jornada comenzó a las 13.30 hs con los partidos de Reserva, y desde las 15.30 hs fue el turno de la Primera B, que volvió a mostrar paridad, emociones y goles.
En El Provincial, el local 18 de Octubre consiguió su segundo triunfo consecutivo, esta vez frente a Defensores de la Boca, que hizo su debut en el certamen. El gol del partido lo marcó Ignacio Láttaro, sellando el 1 a 0 para el conjunto local, que lidera la tabla junto a Dudignac.
En el Estadio Dr. Alberto Sampietro, Dudignac también se impuso en un partido muy disputado, superando por 3 a 2 a Unión Dennehy, que luchó hasta el final. Los goles del conjunto vencedor fueron convertidos por Juan Cruz Pinciroli, Ignacio Villarreal y Agustín Acuña, mientras que Julián Sancholuz, con un doblete, descontó para la visita, habiendo alcanzado un empate transitorio.
Por último, en Patricios, Compañía cayó en un emocionante encuentro frente a Defensores de Sarmiento por 3 a 2. Los tantos del local fueron de Francisco Gallo y Valentín Contreras, mientras que para el equipo vencedor anotaron Matías Esteban, Juan Ferraris y Joaquín Cristi.
En esta segunda fecha, el equipo de Social y Deportivo 12 de Octubre quedó libre, tras haber debutado con triunfo en la primera jornada.
Resultados – Primera B: 2ª Fecha
18 de Octubre 1 (Ignacio Láttaro) – Defensores de la Boca 0
Dudignac 3 (Pinciroli, Villarreal, Acuña) – Unión Dennehy 2 (Sancholuz x2)
Compañía 2 (Gallo, Contreras) – Defensores de Sarmiento 3 (Esteban, Ferraris, Cristi)
Libre: 12 de Octubre
Tabla de Posiciones – Ascenso 2025/2026
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1º
|18 de Octubre
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|2º
|Dudignac
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|3º
|12 de Octubre
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|4º
|Defensores de Sarmiento
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5º
|Unión Dennehy
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|6º
|Compañía Gral. Buenos Aires
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|7º
|Defensores de la Boca
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
Defensores de la Boca vs. Atlético y Social Dudignac
Unión Dennehy vs. Compañía Gral. Buenos Aires
Defensores de Sarmiento vs. Social y Deportivo 12 de Octubre
Libre: 18 de Octubre