domingo, agosto 10, 2025
3.3 C
Nueve de Julio
domingo, agosto 10, 2025
3.3 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Segunda fecha: se juega este domingo con partidos en tres localidades

Los encuentros se disputarán desde las 13.30 hs en reserva y a las 15.30 hs en Primera B., en Patricios, Dudignac, y El Provincial estando libre Social y Deportivo 12 de Octubre

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo 10 de agosto se disputará la segunda fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con una nueva jornada que promete emociones en tres escenarios del distrito. La actividad comenzará a las 13.30 hs con los encuentros de la categoría Reserva, y a las 15.30 hs será el turno de los partidos de Primera B.

En El Provincial, 18 de Octubre buscará continuar por la senda del triunfo tras su victoria en el debut, cuando reciba a Defensores de la Boca, que hará su presentación en el torneo luego de haber quedado libre en la primera fecha.

En el Estadio Dr. Alberto Sampietro, Atlético y Social Dudignac, otro de los ganadores de la jornada anterior, será local frente a Dennehy, que intentará recuperarse tras caer en su estreno el pasado domingo.

La fecha se completará en Patricios, donde Compañía enfrentará a Defensores de Sarmiento, en un duelo entre equipos que llegan con la necesidad de sumar puntos luego de comenzar el torneo con derrotas.

En esta oportunidad, 12 de Octubre quedará libre tras haber debutado con victoria ante Compañía en la primera fecha.

Partidos y árbitros – 2ª Fecha (Primera B, 15.30 hs):

  • Compañía vs. Defensores de Sarmiento – Árbitro: Enrique Márquez

  • Dudignac vs. Dennehy – Árbitro: Julio Márquez

  • 18 de Octubre vs. Defensores de la Boca – Árbitro: Martín Moreno

  • Libre: 12 de Octubre

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5944

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR