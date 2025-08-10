domingo, agosto 10, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
domingo, agosto 10, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Policiales

Secuestran 12 motos y 3 autos durante operativos de tránsito en Lincoln

Durante el fin de semana, la Municipalidad llevó adelante controles nocturnos en distintos puntos de la ciudad. Las motos carecían de documentación y presentaban escapes adulterados, mientras que los autos fueron incautados por alcoholemia positiva

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo sucesivos operativos de tránsito en la ciudad de Lincoln que derivaron en el secuestro de 12 motocicletas y 3 automóviles. Los controles, organizados por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana a través de la Dirección Municipal de Tránsito, contaron con el acompañamiento de la Policía local, la Dirección Distrital Antinarcóticos (DDA) de la Policía bonaerense y el Centro de Operaciones Lincoln (COL), que colaboró con el monitoreo en tiempo real mediante cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente.

Desde el área de Prevención Ciudadana detallaron que las motos incautadas no contaban con la documentación obligatoria para circular y presentaban caños de escape libre o modificados, lo que genera contaminación acústica y afecta la salubridad pública.

Además, durante los controles nocturnos se realizaron test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultado positivo en tres conductores. En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro de los vehículos. Cabe recordar que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece tolerancia cero para la conducción bajo los efectos del alcohol.

Estos controles forman parte de una política sostenida de seguridad vial que busca prevenir siniestros, ordenar el tránsito y resguardar el bienestar de la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5945

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR