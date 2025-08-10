Secuestran 12 motos y 3 autos durante operativos de tránsito en Lincoln

- Advertisement -

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo sucesivos operativos de tránsito en la ciudad de Lincoln que derivaron en el secuestro de 12 motocicletas y 3 automóviles. Los controles, organizados por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana a través de la Dirección Municipal de Tránsito, contaron con el acompañamiento de la Policía local, la Dirección Distrital Antinarcóticos (DDA) de la Policía bonaerense y el Centro de Operaciones Lincoln (COL), que colaboró con el monitoreo en tiempo real mediante cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente.

Desde el área de Prevención Ciudadana detallaron que las motos incautadas no contaban con la documentación obligatoria para circular y presentaban caños de escape libre o modificados, lo que genera contaminación acústica y afecta la salubridad pública.

Además, durante los controles nocturnos se realizaron test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultado positivo en tres conductores. En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro de los vehículos. Cabe recordar que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece tolerancia cero para la conducción bajo los efectos del alcohol.

Estos controles forman parte de una política sostenida de seguridad vial que busca prevenir siniestros, ordenar el tránsito y resguardar el bienestar de la comunidad.