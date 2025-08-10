Fin de semana con múltiples aprehensiones y secuestros vehiculares en operativos policiales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Policía Comunal desarrolló una serie de intervenciones durante el fin de semana, resultando en diversas causas penales y contravencionales, con personas aprehendidas y vehículos secuestrados. A continuación, el detalle de los procedimientos:

Encubrimiento y desobediencia

En la intersección de Ramón N. Poratti y Salta, personal policial interceptó una pick up marca Jeep Renegade, color negro, conducida por un vecino de la localidad. Al verificar la documentación, se constató mediante el sistema informático que el rodado tenía prohibición de circular, situación que era conocida por el conductor, quien desoyó la disposición legal. El vehículo fue secuestrado y el hombre aprehendido. Se labraron actuaciones penales caratuladas como “Encubrimiento y Desobediencia”, con intervención del Departamento Judicial Mercedes.

Amenazas calificadas con arma blanca, lesiones leves y resistencia a la autoridad

Ante un llamado de emergencia por una confrontación en una vivienda ubicada en calle Almirante Brown al 1400, la policía procedió a la aprehensión de Pablo Martínez, quien en estado de alteración amenazaba con un arma blanca a su pareja y al dueño del inmueble. Se secuestró una cuchilla y el individuo quedó alojado en la dependencia policial, a disposición del Departamento Judicial Mercedes.

Hurto agravado de vehículo en la vía pública

Jorge Sberna denunció la sustracción de su automóvil Peugeot 405, estacionado sin medidas de seguridad en calle San Martín al 2300. La policía activó un operativo cerrojo y logró recuperar el vehículo minutos después en Santa Fe y Alsina, donde también se aprehendió al conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en esta ciudad. El vehículo fue sometido a pericias y posteriormente entregado a su propietario.

Tentativa de hurto agravado

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, se detectó a un sujeto intentando abrir la puerta de un vehículo estacionado en calle Gardel al 230. Personal policial logró la inmediata aprehensión del individuo, mayor de edad, quien fue puesto a disposición del Departamento Judicial Mercedes.

Operativos de tránsito

En forma conjunta con el área de Tránsito Municipal, se realizaron diversos operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se labraron varias infracciones a la normativa vial vigente.