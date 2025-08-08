Nuevos Aires presentó su lista con foco en los vecinos y el desarrollo distrital

- Advertisement -

En el comienzo de la noche de este viernes 8 de agosto, el espacio político Nuevos Aires realizó la presentación oficial de su lista de candidatos para las elecciones municipales 2025 en el distrito de Nueve de Julio. El acto, que se desarrolló en un local partidario ubicado en Robbio y La Rioja, colmado de militantes, vecinos y familiares de los postulantes marcó el inicio formal de una campaña que apuesta a “una ciudad limpia, ordenada y con oportunidades para todos”.

Ignacio “Nacho” Palacios, referente del radicalismo local y actual concejal, será quien encabece la lista, en una propuesta que cuenta con el respaldo de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo y distintos sectores independientes del distrito.

“Este no es solo un acto para inaugurar un local o presentar una lista. Es la presentación de una idea concreta para mejorar la vida de los nuevejuliense”, expresó Palacios en su discurso, visiblemente emocionado por la convocatoria. “Hoy, el radicalismo está de pie. No aceptamos acuerdos impuestos desde arriba. Nos organizamos con otros espacios y, sobre todo, con vecinos comunes que se comprometieron con este proyecto”.

Lo acompañan en la lista Marcela Regalía, actual concejala y figura relevante del armado, así como candidatos al Consejo Escolar y al Concejo Deliberante “con gran compromiso comunitario”, según destacaron desde el espacio.

Palacios también hizo referencia a los ejes de la plataforma: mejorar los servicios básicos en los barrios, garantizar caminos rurales transitables para el sector productivo, generar oportunidades para los jóvenes y reactivar las localidades del interior del distrito. “Queremos que Nueve de Julio crezca en serio, sin excusas. Con sentido común, compromiso y un equipo que no viene a poner excusas, sino a dar respuestas”, sostuvo.

La presentación fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de Cadena Nueve, y seguida también por Instagram, donde se pudo observar una gran concurrencia y la presencia de dirigentes como María Angélica Anca, además de concejales en funciones que también aspira a renovar la banca y referentes locales.

Además completan la lista, Romina López , Federico Defunchio, María de los Angeles Anca Ramiro Martínez, Ana Gargano y Juan Pablo Cornicello. Suplentes, María Ragoy, Guillermo Rojo, Valeria Callegaro, Alfredo Ormachea y Andrea Maccagnani.Para el Consejo Escolar se nomina a Leny Luberriaga, Agustín Díaz y Cristina Labriola.

El espacio cerró el encuentro invitando a toda la comunidad a sumarse al trabajo de campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, bajo la consigna: “Volvamos a creer que Nueve de Julio puede estar mejor”.

En el final, Cadena Nueve le recordó a Nacho Palacios que hablado el Presidente por Cadena Nacional- toda vez que el medio difundiría el mensaje, como hizo, y el candidato fue categórico ‘Nosotros no acompañamos las políticas de Javier Milei’.