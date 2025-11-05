Escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos

- Advertisement -

El escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires llegó a su fin. Según confirmaron fuentes judiciales, La Libertad Avanza obtuvo 3.649.988 votos, mientras que Fuerza Patria sumó 3.620.634, lo que deja una diferencia final de 29.354 sufragios a favor de la lista encabezada por Diego Santilli.

Aunque en sectores del peronismo sostenían que la brecha podía achicarse, los resultados definitivos no modificaron el reparto de bancas ni el mapa político provincial.

Con los resultados ratificados por el escrutinio definitivo, la alianza de Javier Milei y Mauricio Macri logró meter a 17 diputados; el justicialismo a 16; y el Frente de Izquierda a dos.

La victoria de LLA también se reflejó territorialmente: el oficialismo libertario se impuso en 99 de los 135 distritos bonaerenses, dejando un mapa dominado por el violeta.

Ahora, la Justicia citó a los apoderados de todas las agrupaciones que participaron de las elecciones a una audiencia el próximo jueves para, según establece el Código Electoral Nacional, presentar cualquier protesta contra el escrutinio.