Elecciones 2025

LLA ganó en Pehuajó: lideró las elecciones legislativas

Con el 47.43% de los votos, el espacio de Javier Milei se impuso en las urnas de la ciudad bonaerense. Fuerza Patria quedó en segundo lugar con un 40.16%.

Los ciudadanos de Pehuajó acudieron este domingo 26 de octubre a las urnas para participar en las elecciones legislativas 2025, un proceso clave para renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados reflejan una victoria clara para el espacio político La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 47.43% de los sufragios.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 40.16% de los votos, mientras que el frente FIT – Unidad alcanzó el 2.40%. Otros partidos como Prop. Fed. Para El Cambio, Provincias Unidas, Partido Nuevo BA, y varias fuerzas menores completaron la lista de participantes.

Resultados completos en Pehuajó para la Cámara de Diputados:

  • La Libertad Avanza: 47.43%

  • Fuerza Patria: 40.16%

  • FIT – Unidad: 2.40%

  • Prop. Fed. Para El Cambio: 2.36%

  • Provincias Unidas: 1.76%

  • Partido Nuevo BA: 1.03%

  • Potencia: 0.77%

  • Fte. Patriota Fed.: 0.73%

  • Coalición Cívica – ARI: 0.70%

  • Proyecto Sur: 0.67%

  • Unión Liberal: 0.57%

  • MAS: 0.49%

  • Nuevos Aires: 0.33%

  • Unión Federal: 0.30%

  • Liber.ar: 0.24%

Con estos resultados, La Libertad Avanza se consolida como la fuerza más votada en Pehuajó, un dato que podría tener un impacto significativo en el panorama legislativo de la provincia de Buenos Aires.

