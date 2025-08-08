Atlético French presentó su cuerpo técnico para la temporada 2025/26 en el año de su centenario

- Advertisement -

En una noche cargada de emoción, memoria y compromiso, el Club Atlético French presentó oficialmente al cuerpo técnico que estará al frente de sus equipos para el campeonato 2025/26 de la Liga NF. El acto se desarrolló en el histórico predio del club, en el marco de las celebraciones por su centenario.

El evento fue encabezado por el presidente de la institución, Adalberto Páez, acompañado por el vicepresidente Gabriel Valinoti, el coordinador general Alejandro Seijo y los integrantes del flamante equipo técnico. También estuvieron presentes socios, exjugadores, colaboradores, medios de prensa y vecinos de la comunidad, reforzando el espíritu popular que caracteriza al club.

Un cuerpo técnico de la casa

Con el objetivo claro de reforzar la identidad de French, la comisión directiva apostó por un grupo humano profundamente ligado a la historia del club. Los directores técnicos de la primera división serán Gerardo “Gallego” Asenjo y Javier Robles, dos referentes con amplio recorrido en la institución. La cuarta división quedará en manos de Mauro Rodríguez, acompañado por el asistente de campo Maximiliano Sist. La preparación física estará a cargo de Uriel García, con la supervisión de Miguel Esnaola.

“Nos pusimos como prioridad que quienes integren este cuerpo técnico tengan una historia en el club”, subrayó el presidente Páez. “Queremos rescatar valores, fortalecer el vínculo con las inferiores y construir una identidad propia”.

“Volver por la gloria”

Tanto Robles como Asenjo reconocieron que su retorno no fue una decisión fácil, pero el llamado del club en un año tan significativo los movilizó profundamente. “Estamos acá por la gloria, por la historia y por los chicos. Queremos un equipo con ideas claras y compromiso”, expresó Asenjo.

La preparación física, que comenzó esta semana, ya cuenta con una planificación basada en microciclos y énfasis en la adaptación progresiva al ritmo competitivo. “Hay entusiasmo, seriedad y un gran grupo humano detrás de este proyecto”, comentó Uriel García.

Un año especial, con la Copa Centenario como objetivo

Además del campeonato regular, este año se disputará la Copa Centenario, un torneo especial que buscará honrar los 100 años de vida del club. “Será un torneo distinto, cargado de emoción. Pero más allá de los resultados, lo importante es competir con compromiso, formar a los chicos y transmitir el sentido de pertenencia que distingue a French”, sostuvieron los entrenadores.

El coordinador Alejandro Seijo reafirmó ese concepto: “Este club te marca, no se trata solo de fútbol. Vamos a trabajar con humildad, cabeza fría y muchas ganas. El compromiso que hay es enorme”.

Una institución que mira al futuro

Más allá del fútbol, el club ratificó su vocación social y comunitaria. Páez anticipó que, además de lo deportivo, están trabajando en mejorar la infraestructura, impulsar espacios culturales como la Casa Cultural French, y reforzar el vínculo con socios, vecinos y otras instituciones.

“Cumplir 100 años no es una meta, es un punto de partida para profundizar todo lo bueno que hemos construido. Queremos que este sea el año de French, en todo sentido”, expresó el presidente.

Conclusión

La presentación del cuerpo técnico fue mucho más que un acto formal: fue una declaración de principios, una reafirmación de valores y una apuesta por el futuro. En su año centenario, Atlético French no solo celebra su historia, sino que se proyecta con fuerza, convicción y sentido de pertenencia. Y como expresó uno de los directivos al cierre: “French debe ser siempre protagonista”.