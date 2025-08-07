Desafío Mundial de Pelota a Paleta en el Club Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

Este viernes 8, Nueve de Julio desde las 17:00 horas, el Club Atlético 9 de Julio será sede de un encuentro histórico para la pelota a paleta, uno de los deportes con mayor tradición y mística del país. Se enfrentarán en un desafío imperdible los hermanos Santiago y Facundo Andreasen, campeones mundiales y panamericanos, ante la dupla conformada por Guillermo Osorio y Mateo Alberdi, joven promesa de la Selección Argentina.

El evento es organizado por un equipo comprometido con el crecimiento del deporte, encabezado por Gustavo Esteban, referente local y exdirectivo de la Confederación Argentina de Pelota Paleta, junto a otros entusiastas y figuras históricas del deporte y hoy impulsores activos de su recuperación en la región.

“Vamos a tener a los mejores del mundo. Facundo Andreasen es el Maradona de la paleta, y jugará solo con su mano derecha para emparejar el nivel del partido. Lo que se va a ver en la cancha es algo único”, dijo Gustavo Esteban en diálogo con Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9, Visión Plus).

Tradición viva en cada golpe

La pelota a paleta llegó a Argentina de la mano de inmigrantes vascos y ha dejado huella en cientos de pueblos, donde los desafíos por plata, los viajes a dedo y el talento local eran parte del folklore. En ese marco, nombres quedaron en la historia como íconos de la disciplina, y hoy son pilares fundamentales en la organización de este tipo de eventos.

“Estos encuentros no son solo competencia. Son cultura, memoria viva y un reencuentro con nuestras raíces”, destacó Esteban.

Evento completo y abierto a todo público

Además del partido principal, habrá una preliminar de lujo entre los jugadores locales Caco Alonso y Juancito Corona, frente a Jeremías Arce (San Luis) y Daniel Paredes (Vicuña Mackenna, Córdoba). También se jugarán partidos con pelotaris de distintas localidades como Bragado, Los Toldos, La Niña y Dudigñac.

La entrada tiene un valor accesible de $15.000, y todo lo recaudado se destinará a mejoras en la infraestructura de las canchas. La organización también confirmó un servicio de cantina con atención de la subcomisión y la participación del cantinero Alexis Ares.

“Desde que arrancamos con esta subcomisión en 2019 no paramos de trabajar. Este tipo de encuentros permiten juntar fondos, pero también generan comunidad y visibilizan un deporte espectacular”, concluyó Esteban.

Una invitación abierta a todos

La cita es este viernes 8 desde las 17:00 horas en Club Atlético 9 de Julio. Será una jornada cargada de emoción, historia, talento y espectáculo. Una oportunidad única para reencontrarse con lo mejor de la pelota a paleta, de la mano de sus máximos exponentes y organizadores con historia.