El próximo fin de semana, luego el receso, comienza el Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia en todas las categorías competitivas: el sábado los certámenes femeninos de Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera y el domingo los de 1ª división masculina y los de Damas, ex Mamis hockey, todos en Zonas “A” y “B”.

El sábado, se destacan los equipos del Club Atlético 9 de Julio, que viajan a Bolívar para enfrentar al Club Ciudad, importante entidad creada por Marcelo Tinelli, que siempre ha tenido buenas actuaciones en estas competencias; en cuanto a Atlético, en la primera parte del año fue primero en la Zona “A” en Sub 14, Sub 16 y Sub 19 y en los play offs, las menores resultaron campeonas, Sub 16 fue 3° y Sub 19 sub campeonas. En cuanto a la primera, no repitió sus buenos resultados del año pasado, por eso buscará revancha en el Clausura. Y en los demás partidos de la zona se enfrentan Huracán con San Martín, libre Saladillo y en la “B” 25 Hockey con Social, Rivadavia con Sarmiento y El Linqueño con Bragado Club.

Y el domingo juegan las primeras divisiones masculinas, en Zona “B” en cancha del Club Atlético, se enfrentan desde las 11,30 hs. Sarmiento con 25 Hockey, luego Rivadavia con Saladillo y a las 14,30 hs Atlético con Social; cabe recordar que el equipo de esta ciudad fue campeón el año pasado y ahora, sub campeón del Apertura; y en Zona “B” juegan Argentino con San Martín (Pehuajó), C.A.Villegas con Eclipse y libre El Linqueño.

En cuanto a las Damas, se juega también el domingo la primera fecha, en cancha del Club Atlético, el local recibe a San Martín a las 10 hs.Se reinician este fin de semana todos los torneos de Hockey

