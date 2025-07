Leonardo Graciano renunció a su candidatura a concejal por Fuerza Patria

- Advertisement -

El odontólogo Leonardo Graciano, quien recientemente se había presentado en sociedad como referente local del espacio político Principios y Valores, conducido a nivel nacional por Guillermo Moreno, anunció que no será candidato a concejal en las próximas elecciones legislativas de septiembre.

En una carta abierta dirigida a la comunidad de 9 de Julio, Graciano explicó que su decisión responde a una profunda decepción con el manejo interno del Frente Fuerza Patria a nivel local. “Desde mi anuncio público, intentamos acercarnos a los distintos espacios del Frente, pero en algunos casos no obtuvimos respuesta, en otros fuimos ignorados o directamente engañados”, afirmó.

Graciano relató que, sin previo aviso y mientras atendía pacientes en su consultorio, fue llamado insistentemente para firmar su inclusión en una lista en la que lo habían ubicado en el sexto lugar como candidato a concejal, sin su consentimiento ni participación previa en esa definición. “Me dijeron que era un buen puesto para empezar a ser conocido. Pero yo no necesito hacerme conocido, vivo, trabajo y me relaciono con ustedes a diario”, expresó.

El odontólogo aseguró que la agrupación nacional Principios y Valores no avaló la presentación de una lista colectora local fuera del Frente Fuerza Patria, lo que agravó aún más su disconformidad con el proceso.

“Fui, soy y seré peronista”, reafirmó Graciano, pero también dejó en claro su malestar con las formas de conducción actuales dentro del frente: “La verdadera decepción no está en un lugar en la lista, sino en la falta de apertura, el verticalismo, la mezquindad y la ausencia total de diálogo”.

Agradeció el apoyo recibido de vecinos, militantes y medios de comunicación, y llamó a los peronistas desencantados a no rendirse: “Juntémonos y abramos espacios para, desde nuestras convicciones, trabajar por nuestro pueblo”.

Con 46 años de residencia en 9 de Julio, Graciano concluyó su carta reafirmando su compromiso con la comunidad, aunque alejado –al menos por ahora– de la arena política electoral.

En tanto, una fuete del Frente electoral señalaron a CN que el profesional aspiraba a ser candidato en tercer lugar.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DEL PARTIDO DE NUEVE DE JULIO

Escribí la presente para comunicarles que finalmente no me presentaré como candidato a Concejal por el Espacio Principios y Valores integrante del Frente Fuerza Patria en las próximas elecciones legislativas a celebrarse en el mes de septiembre del corriente año, tal como yo mismo manifesté por medios locales, días pasados.

Desde mi anuncio público, hemos tratado junto a los miembros de la agrupación local Principios y Valores, de acercarnos a los referentes que representan en 9 de Julio a cada uno de los espacios que conforman el Frente Fuerza Patria. En algún caso no recibimos respuesta a los llamados telefónicos que efectuamos, en otro concurrimos al local partidario al que fuimos convocados a una reunión y en donde no encontramos la más mínima intensión (a nuestro parecer) de acordar, consensuar o incluirnos en una mesa de diálogo y en otro recibimos en mi propia casa a algún referente que nos ocultó información y/o nos mintió. Finalmente el día viernes 18, a minutos de cerrar listas, sin previo aviso y encontrándome atendiendo pacientes en mi consultorio particular, recibí reiterados llamados en los que se me solicitaba hacerme presente de inmediato en una escribanía local a fines de firmar como integrante de la lista local del Frente Patria en la que sin tener en cuenta mi presencia y opinión me ubicaron como candidato a concejal en el 6to. lugar – “es un buen puesto para empezar a ser conocido” fue el argumento que esgrimió quien llamó. Por otra parte el espacio Principios y Valores, a nivel nacional, no avaló la presentación de una lista colectora en forma local por fuera del Frente Fuerza Patria.

Porque expuse mi nombre y vida ante ustedes, mis convecinos, es que les expreso en un lenguaje llano y sincero mi versión de los hechos.

Mi intención fue reaccionar ante un modelo de país que no me representa, de hecho significa todo lo contrario a mis más profundas convicciones ideológicas. Fui, soy y seré peronista y honestamente no creo que deba “hacerme conocido”. Vivo, trabajo y me relaciono con ustedes, a diario.

Perón decía “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Hoy, personalmente siento que no siempre es así. La profunda decepción que experimenté, no está en la imposición de un lugar “nominal” por decirlo de alguna manera, sino en la falta de apertura, en la verticalidad, en la negativa al encuentro en el verdadero sentido de la palabra, en la prevalencia de mezquindades personales y en la indisposición para el diálogo. Deseo profundamente que estas “formas” sean solo hacia el interior del Frente Fuerza Patria a nivel comunal y no se manifiesten así en el recinto del Poder legislativo local, lugar en el que deben dirimirse las situaciones reales de todos los habitantes del partido.

Agradezco infinitamente a todas aquellas personas que me ofrecieron su aval y confiaron en mí para sentirse representados dignamente, a quienes lucharon conmigo codo a codo para abrir lugares de diálogo y a los medios de comunicación que me ofrecieron sus espacios para hablarles y llegar a ustedes.

Mi vida seguirá su curso en esta ciudad a la que llegué hace 46 años y en la que transcurrieron ya la mayor parte de ellos.

Por último quiero decirles a los compañeros peronistas, que no se sienten, al igual que yo, representados por quienes desde hace tiempo se perpetúan en lugares de poder solo intercambiando puestos y sin tener en cuenta nuestras opiniones y deseos de participación, que nunca dejemos de intentar, todos tenemos el mismo derecho. Juntémonos y abramos espacios para desde nuestras convicciones, trabajar por nuestro pueblo y seguir defendiendo las conquistas sociales que con tanta lucha y esfuerzo nos dejaron nuestros mayores.

Los saludo atte.

Leonardo Graciano

DNI 18147637