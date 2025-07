Reconocido odontólogo nuevejuliense salta a la política desde Principios y Valores

- Advertisement -

Leonardo Graciano, odontólogo con 33 años de ejercicio profesional en Nueve de Julio, anunció públicamente su decisión de ingresar a la política de la mano del partido Principios y Valores. Lo hizo en una distendida entrevista en Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9, donde compartió no solo su recorrido personal y laboral, sino también los motivos que lo impulsaron a dar este paso.

Con una historia de vida atravesada por el esfuerzo, la educación pública y el compromiso social, Graciano —conocido por muchos como “Rulo”, su apodo de juventud— reflexionó sobre los valores que lo guían. “Siempre me invitaron a participar, pero esta vez sentí que era el momento. Tengo 58 años, una familia consolidada, y veo que desde la política también se puede ayudar”, expresó.

Graciano explicó que se siente identificado con el espacio conducido por Guillermo Moreno por su defensa firme de los principios fundacionales del peronismo: justicia social, soberanía política y libertad económica. “Uno ve que se han perdido valores fundamentales como el respeto, la empatía y el compromiso. Creo que hay que poblar las instituciones con personas de bien, con ideas claras y voluntad de servicio”, afirmó.

En ese sentido, resaltó la importancia de revitalizar el rol del Estado como regulador y promotor del bienestar social: “Hoy se discute si el Estado sirve o no, pero sin obra pública, sin salud ni educación accesible, la sociedad se desintegra. La educación pública es la herramienta más poderosa de ascenso social, como lo fue en mi caso y en el de mis hermanos”.

Durante la entrevista, Graciano recordó sus años de estudiante en La Plata, su formación profesional y su vínculo con la comunidad nuevejuliense desde su trabajo diario como odontólogo. También dejó ver su costado más humano: su amor por el fútbol, sus orígenes humildes, el valor que le da a la familia y su deseo de “hacer política sin vender humo”, como él mismo dijo.

A pesar de que su esposa no comparte su misma ideología, lo apoya en este nuevo desafío, algo que para él fue clave. “Me dijo que podía ser valioso para los demás. No me impulsa el beneficio propio, sino la vocación de servicio”, destacó, diferenciándose de quienes, según él, ven en la política solo una herramienta de ascenso personal.

Finalmente, confirmó que participará en las próximas elecciones como precandidato a concejal en el partido de Nueve de Julio y adelantó que, si bien aún se están definiendo los lugares en la lista, su compromiso ya está asumido. “Después Dios dirá, pero estoy convencido de que se puede ayudar desde otro lugar también”, concluyó.

Leonardo Graciano se presenta como un vecino más que quiere devolverle a la comunidad lo que recibió durante años, esta vez desde la política. Y lo hace con una bandera clara: la de los principios y los valores.