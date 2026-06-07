Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2025

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,2% durante mayo, medidas a precios constantes, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese a que el indicador mostró un crecimiento del 1,2% respecto de abril, el balance acumulado de los primeros cinco meses del año continúa en terreno negativo, con una retracción del 3,1%.

El informe reveló además un deterioro en la percepción de los comerciantes sobre la situación económica. El 48,2% de los encuestados consideró que su actividad se mantiene estable en comparación con un año atrás, aunque esta proporción cayó 5,1 puntos porcentuales respecto de abril. En paralelo, aumentó el segmento que calificó su situación como desfavorable, pasando del 39,6% al 45,1%.

A pesar de las dificultades actuales, las expectativas para los próximos doce meses muestran cierto equilibrio. El 48,4% de los empresarios consultados prevé una continuidad en los niveles de actividad, mientras que el 38,8% espera una mejora y el 12,8% anticipa una caída.

La incertidumbre también se refleja en las decisiones de inversión. Casi seis de cada diez comerciantes (59,4%) consideran que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones, mientras que apenas el 12,5% cree que es un momento oportuno para destinar capital. El 28,1% restante se mostró indeciso.

Desempeño desigual según los rubros

El análisis por sectores mostró resultados heterogéneos. Entre los rubros con crecimiento, Farmacia lideró con una suba interanual del 8,2%, seguido por Perfumería, con un incremento del 2,3%, y Alimentos y bebidas, que avanzó un leve 0,2%.

En contraste, los mayores retrocesos se registraron en Bazar, decoración y muebles, que cayó 8,9%, y en Textil e indumentaria, con una baja del 5,2%. Por su parte, Ferretería y materiales de construcción mostró una variación nula respecto del mismo mes del año anterior.

El comercio online crece, pero no alcanza

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de las ventas digitales realizadas por comercios con local físico. Durante mayo, las operaciones online crecieron un 15,2% interanual y registraron una mejora desestacionalizada del 3,7% respecto de abril.

Sin embargo, desde CAME advirtieron que ese crecimiento no fue suficiente para compensar la caída observada en el índice general de ventas minoristas, que continúa reflejando una demanda debilitada.

Consumo concentrado en bienes esenciales

El informe sostiene que durante mayo se consolidó una reconfiguración del patrón de consumo. La persistente pérdida de poder adquisitivo llevó a los hogares a concentrar sus gastos en productos de primera necesidad, favoreciendo a rubros esenciales como alimentos y farmacia.

Por el contrario, los sectores vinculados a bienes no indispensables fueron los más afectados por la retracción del consumo, evidenciando que gran parte del ingreso disponible se destina actualmente a sostener la canasta básica.

Desde la oferta, la actividad comercial estuvo impulsada principalmente por promociones, liquidaciones, facilidades de financiamiento y eventos masivos de comercio electrónico. No obstante, estas estrategias convivieron con un aumento de los costos operativos y las tarifas, lo que provocó una fuerte presión sobre los márgenes de rentabilidad.

En este contexto, las perspectivas del sector apuntan a una estabilización condicionada por factores estacionales, la liquidación de stocks y una eventual recuperación del consumo, mientras persiste un marcado freno a las inversiones.