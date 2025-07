Daniella Ore, la piloto que rompe barreras: “Nunca imaginé estar compitiendo en mi segundo campeonato”

- Advertisement -

Con un sol que todavía se mantiene firme pero con un viento fuerte que recorre de punta a punta la pista, el Autódromo Guillermo “Yoyo” Maldonado volvió a recibir, después de dos años, a las grandes categorías del automovilismo nacional. El TC2000, Top Race y la Fórmula Nacional son protagonistas de un fin de semana a pura velocidad, en un circuito que entusiasma a los pilotos, pero que también presenta algunos desafíos.

Desde las primeras horas de la mañana, el viento se hizo notar con fuerza. Corre a lo largo del trazado, en el mismo sentido que la circulación de los autos, levantando tierra y poniendo a prueba incluso la infraestructura.

La presencia de las máximas categorías genera una gran convocatoria.

El TC2000, con autos que alcanzan los 260 km/h, regresa al circuito más largo del autódromo nuevejuliense. En esta ocasión, se incorporó una chicana en la recta principal para reducir la velocidad antes de encarar el primer curvón, que históricamente generaba dificultades por su alta exigencia.

“Es un circuito hermoso, muy veloz, y siempre da gusto manejar acá”, coincidieron varios pilotos.

Categorías, novedades técnicas y mucho público

El TC2000 y el Top Race llegaron con numerosas mejoras técnicas y una notable cantidad de vehículos. Los autos del TC2000, con motores de 500 caballos de fuerza, sorprenden por su velocidad final y por la precisión con la que doblan incluso en curvas exigentes.

La Fórmula Nacional, por su parte, también presenta una evolución importante en su parque automotor. Con autos rediseñados por el reconocido constructor argentino Crespi, los nuevos monopostos alcanzan los 215 km/h, con un estilo de manejo renovado y mayor participación de pilotos jóvenes.

A estas se suma la Monomarca Fiat Competizione, una categoría con autos alquilados para quienes quieren vivir la experiencia del automovilismo sin ser pilotos fijos. Este formato permite una rotación constante de competidores, lo que suma dinamismo e interés.

Clasificaciones y expectativas para mañana

Durante las pruebas de hoy, muchos pilotos se concentraron en la puesta a punto de sus autos y en adaptarse a las condiciones del viento y del asfalto. El experimentado “León” Pernía fue uno de los que giró temprano, hizo cambios en boxes y volvió a salir para buscar tiempos en las pruebas de clasificación.

La jornada de mañana promete espectáculo: se espera un aumento considerable del público, que ya hoy se hizo notar detrás de los alambrados y en la zona de boxes. Todavía quedan entradas 2×1, disponibles, que pueden retirarse en los estudios de Cada Nueve.

A los 18 años, Daniella Ore se afianza en la Fórmula en un ambiente dominado por hombres. Volvió al autódromo de Nueve de Julio, donde comenzó su historia hace dos años, para seguir haciendo historia.

Daniella Ore está de regreso en el autódromo de Nueve de Julio, un circuito que marcó el inicio de su camino en la Fórmula. Fue en 2023 cuando, con solo 16 años, probó por primera vez un auto de esta categoría. Hoy, ya con 18, compite en su segundo campeonato consecutivo y se consolida como una de las pocas mujeres en pista.

“En el 23 vine acá a probar con la categoría, fue mi primera vez en un auto de fórmula. La verdad, nunca imaginé estar compitiendo ahora nuevamente. Estoy muy contenta de volver”, expresó Ore con entusiasmo.

En un deporte tradicionalmente masculino, Daniella comparte la grilla con otra piloto, Valentina, en un universo mayoritariamente compuesto por hombres. “El año pasado logré completar el campeonato y este año seguimos firmes. Me han recibido muy bien. Entre los pilotos hay mucha competencia y el nivel es muy alto”, comentó.

Su trayectoria comenzó desde muy chica. “Empecé a los cinco años en karting. Corrí en Sudamericana, Rotax y llegué a competir en el Mundial en Baréin. Ahí terminó mi etapa en karting y di el paso al fórmula”, recordó. A mediados de 2023 comenzó sus primeras pruebas, corrió algunas fechas y al año siguiente debutó en el campeonato completo, donde finalizó en un destacado tercer puesto.

“Apenas me subí al auto, me sentí muy cómoda, me enamoré de esta categoría. Por eso sigo”, explicó Daniella, que esta tarde buscará una buena clasificación para encarar la carrera del fin de semana con el mejor ánimo.

Con humildad, talento y determinación, Daniella Ore sigue abriéndose paso y demostrando que el automovilismo también tiene espacio —y futuro— para las mujeres.

Valentina Funes volvió al ruedo en Nueve de Julio: pasión, esfuerzo y orgullo bonaerense

La piloto de Lezama regresó a la Fórmula Nacional tras dos años de ausencia. Única mujer argentina en la categoría, destacó el apoyo de su pueblo, la emoción de volver a correr y las sensaciones en el desafiante trazado largo del autódromo nuevejuliense.

Valentina Funes está de regreso, y no solo en el Autódromo de Nueve de Julio, sino también en la máxima escena de la Fórmula Nacional. Tras un receso de dos años, la piloto oriunda de Lezama volvió a subirse al monoplaza y lo hizo con emoción, orgullo y mucho esfuerzo familiar y comunitario.

“Es un gusto enorme poder volver, seguir en la fórmula también es un montón para nosotros. Después de dos años, estar de nuevo es muy importante”, expresó Valentina, quien fue recibida con calidez en el trazado que ya había visitado en 2023, pero que ahora recorrió en su versión larga por primera vez. “No lo conocía, pero me encantó. Es un circuito hermoso, rápido, aunque tiene sectores con asfalto muy dañado que nos complica mucho”, señaló.

Con 24 años y 14 de experiencia en el automovilismo —inició a los 10—, Funes continúa marcando presencia como única mujer argentina en una categoría nacional. “Me llena de orgullo poder representar a las mujeres, a mi pueblo y a todos los que me apoyan. Si este año no corría, la única mujer en la categoría iba a ser una piloto peruana. Así que estar acá también tiene ese valor”.

La temporada 2024 comenzó con complicaciones presupuestarias: Valentina no pudo estar presente en las primeras dos fechas. Sin embargo, el empuje de su familia, de sus sponsors locales y de su gente la trajeron de vuelta. “Todos mis sponsors son de Lesama, desde hace 14 años. Mi pueblo siempre me acompaña”.

Sobre su desempeño, recordó que terminó 9ª en el campeonato 2023, destacando entre más de 20 autos. Este año, el cambio técnico en la categoría —pasaron de motores 2.0 a 1.6— fue un nuevo desafío. “El cambio fue importante. El auto anterior era muy fuerte, pero este también lo es. La categoría buscó hacerlo más accesible y eso sumó más autos al parque. Es una buena medida para que más pilotos puedan participar”.

Con velocidad final cercana a los 210 km/h, Valentina sigue demostrando su capacidad detrás del volante. “Me encantó el circuito, vas a fondo en casi todo el trazado. Solo hay una chicana al final donde se baja un poco, pero es muy divertido. Aun con los baches y roturas, da gusto manejar acá”.

Funes tiene como objetivo mantenerse en la categoría, aunque sabe que la permanencia en el automovilismo nacional es un desafío económico constante. “Estar es muy difícil para cualquier piloto, hombre o mujer. Por eso valoramos tanto cada carrera”.

Para cerrar, no dejó de agradecer: “Gracias a todos los que me acompañan siempre, a mi familia, mi pueblo, mis sponsors. Y a ustedes por estar acá. Nos vemos el año que viene”.