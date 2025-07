Atlético 9 de Julio y Social se consagraron campeones en una vibrante definición del hockey regional

- Advertisement -

Durante una intensa doble jornada desarrollada en la ciudad de Junín el pasado fin de semana, se disputaron las finales de las categorías Sub 14 y Sub 19 de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Los encuentros definieron las posiciones finales de la temporada, con partidos cargados de emoción y alto nivel competitivo.

Los equipos participantes fueron divididos en zonas “A” y “B” según su desempeño en el Torneo Apertura, que se desarrolló desde marzo. En ambas categorías, clasificaron los cuatro primeros de cada zona a la instancia de play offs.

Sub 14: Atlético, dueño absoluto

En Sub 14, Atlético 9 de Julio ratificó su dominio y se coronó campeón tras superar en la final a Huracán por 3 a 2. El camino del campeón incluyó una victoria en semifinales frente a Social (2-0) y un sólido rendimiento durante toda la temporada. Completaron el podio Huracán y Social, mientras que Saladillo ocupó la cuarta posición. Las posiciones finales fueron:

Atlético 9 de Julio Huracán Social Saladillo Sarmiento Bragado Rivadavia Ciudad El Linqueño San Martín 25 Hockey Club

Sub 19: Social impuso su jerarquía

En la categoría Sub 19, el equipo de Social de Junín brilló en la definición, venciendo categóricamente a Atlético 9 de Julio en la final por 4 a 0. En semifinales había dejado en el camino a Bragado Club (3-1), mientras que Atlético había superado a El Linqueño (4-2). El Linqueño cerró un gran torneo quedándose con el tercer lugar. Las posiciones quedaron así:

Social Atlético 9 de Julio El Linqueño Bragado Club San Martín Huracán Ciudad Rivadavia Sarmiento Saladillo 25 Hockey Club

Premios individuales

Durante la ceremonia de premiación se reconocieron las actuaciones destacadas de la temporada:

Sub 14 Goleadora: Francisca Zúñiga Pírez (Atlético) Valla menos vencida: Alma Rabenna (Atlético) Mejor jugadora de los play offs: Julia Cantero (Atlético)

Sub 19 Goleadora: Milagros Rayú (San Martín) Valla menos vencida: Leonela Domínguez (Atlético) Mejor jugadora de los play offs: Clara Bertelot (Social)



El cuerpo técnico del Club Atlético 9 de Julio —integrado por Juan M. Rossi, Valentín Álvarez y Gonzalo Cancelleri— celebró con orgullo el doble logro: el título en Sub 14 y el subcampeonato en Sub 19. En tanto, la joven Francisca Zúñiga Pírez, capitana y goleadora de Sub 14, fue una de las grandes figuras del certamen.

Las finales dejaron en claro el crecimiento del hockey regional, con una competencia cada vez más pareja y atractiva, y el compromiso de jugadoras, entrenadores y familias que dan vida a esta apasionante disciplina.