Wimbledon: Mariano Navone cayó en un partidazo ante el español Pedro Martínez

El sueño de Mariano Navone en Wimbledon llegó a su fin este jueves, tras caer en un intenso y parejo encuentro frente al español Pedro Martínez, en la segunda ronda del cuadro principal masculino. El tenista de Nueve de Julio, ubicado en el puesto 91 del ranking ATP, ofreció una gran performance en la Cancha 15 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, pero no le alcanzó para superar a su rival, número 52 del mundo.

El partido, que comenzó cerca de las 11 de la mañana (hora argentina), marcó el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores. En un duelo de más de tres horas, el español se impuso con parciales de 7-5, 7-5 y 7-6 (8-6), en un encuentro repleto de momentos de alto vuelo y tensión.

Navone, que venía de un sólido debut en su primera participación en el césped londinense, dejó una imagen más que positiva, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y buena adaptación a la superficie. A pesar de haber estado muy cerca de forzar el cuarto set –incluso llegó a tener ventaja en el tiebreak del tercero– el empuje y la experiencia de Martínez fueron determinantes en los momentos clave.

Con esta derrota, Navone se despide de Wimbledon en la segunda ronda, aunque con el orgullo de haber representado al tenis argentino con gran nivel y determinación. Por ahora, el joven de 23 años continúa sumando experiencia en el circuito grande, en lo que está siendo una temporada de despegue.