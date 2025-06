El equipo ‘Millonario’ se juega la clasificación en la última fecha del Torneo Apertura

- Advertisement -

Este sábado se disputará la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La competencia, que comenzó en marzo, cuenta con la participación de once clubes distribuidos en las zonas “A” y “B”, con representación en cuatro categorías femeninas: Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera.

En nuestra ciudad, por la Zona “A”, el Club Atlético será local frente al 25 Hockey Club de la ciudad de 25 de Mayo. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se desarrollará en forma escalonada con partidos de las tres categorías menores y el cierre con el encuentro de Primera división.

En este último cruce se juega gran parte del futuro del equipo mayor de Atlético, que actualmente ocupa el cuarto puesto —el último que otorga clasificación a los play offs—. Una derrota podría dejarlo afuera de la próxima instancia si Bragado, que está cerca en la tabla, consigue un triunfo y lo supera por diferencia de goles en caso de igualdad de puntos.

Distinto es el panorama para las divisiones menores de Atlético, que ya están clasificadas a los play offs y en el primer puesto de sus respectivas categorías, luego de una destacada campaña. En especial, sobresalen los equipos Sub 14 y Sub 19, que llegan a esta instancia invictos.

Con la disputa de esta última fecha quedarán definidas las posiciones finales, y posteriormente se jugarán los cruces eliminatorios del Torneo Apertura. Los play offs se desarrollarán en dos jornadas: el fin de semana del 12 de julio en Junín y el siguiente en Lincoln.